Noch einfacher die eigenen Webprojekte absichern

(firmenpresse) - Wer mehrere Projekte im Web betreut, muss sich nicht nur um die Inhalte kümmern. Auch die Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Die Absicherung durch ein SSL Zertifikat ist daher schon beinahe verpflichtend. Wer alle Webprojekte sichern möchte, greift am besten auf ein Multi-Domain SSL Zertifikat zurück. Multi Domain SSL Zertifikate finden Interessenten günstig bei DM Solutions.

Spätestens seit die Google Inc. verkündet hat, dass eine SSL Verschlüsselung sich positiv auf die Suchergebnisse der Suchmaschine auswirkt, ist ein eigenes SSL Zertifikat für Webseiten- und besonders Onlineshop-Betreiber zur Pflicht geworden.

Generell sichert ein SSL Zertifikat die Datenübertragung ab, was besonders in Onlineshops zum Tragen kommt, wenn Kunden persönliche Daten zur Lieferung oder gar die Bankverbindung an den Webshop übermitteln müssen.

Um ein einzelnes Projekt mit einem SSL Zertifikat abzusichern gibt es zahlreiche Möglichkeiten und unterschiedliche Anbieter. Sollen mehrere Projekte über ein SSL Zertifikat verfügen, musste nicht selten für jede Domain ein eigenes SSL Zertifikat beantragt werden. Dieses Verfahren ist nicht nur langwierig sondern kann auch teuer werden. Schneller und günstiger können viele Projekte mit Hilfe des Multi Domain SSL Zertifikats von Comodo mit SSL ausgestattet werden. Das Multi Domain SSL Zertifikat kann in kürzester Zeit ausgestellt werden und steht daher zeitnah zur Verfügung. Auch kann das SSL Zertifikat auf bis zu 100 Domains erweitert werden. Auf diese Weise können mehrere Webprojekte oder Multishops kostengünstig und vor allem zeitsparend abgesichert werden.

Die Multi-Domain SSL Zertifikate von Comodo finden Interessenten bei dem Webhosting Anbieter DM Solutions schon ab 199?. Bei Fragen rund um SSL Zertifikate steht der Service von DM Solutions zur Verfügung.





DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

