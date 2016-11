WAZ: Mit Vollgas in den Populismus

- Kommentar von Alexander Marinos zu Bußgeldern

(ots) - So könnte er also aussehen, der "Populismus der

Mitte": Wer mehr verdient, soll bei Verkehrsverstößen auch stärker

zur Kasse gebeten werden. Klingt zunächst gut, der Beifall des

"kleinen Mannes" ist Innenminister Jäger sicher. Nur umsetzbar ist

das leider nicht, ohne ein bürokratisches Monster zu schaffen

und/oder den Datenschutz gegen die Wand zu fahren. Und mit

Gerechtigkeit hat es auch nichts zu tun.



Sofern die Schmerzhaftigkeit von Bußgeldern (auch) von der

finanziellen Leistungsfähigkeit des Sünders abhängt, müsste neben dem

individuellen Einkommen auch dessen Vermögen ermittelt werden. Oder

warum sollte Kapital aus einem Erbe hier einmal mehr verschont

bleiben? Weil es Usus ist, immer nur die im Beruf Erfolgreichen - und

damit einen großen Teil der Leistungsträger unserer Gesellschaft - zu

schröpfen? Wer viel Vermögen hat, aber wenig verdient, zahlt geringe

Bußgelder - und umgekehrt?



Jäger fährt mit seinem Vorschlag in die falsche Richtung. Wer

notorische Raser empfindlich treffen will, muss ihnen konsequenter

den Führerschein wegnehmen. Für ein paar Wochen. Oder auch für immer.

Das tut jedem weh, ganz gleich, wie hoch das Einkommen ist.







