WAZ: Zusammenleben, so und so

- Kommentar von Annika Fischer zur Wohnungslosenhilfe

(ots) - Warm durch die Nacht" kümmert sich um die am Rande,

die im wahren Wortsinn im Dunkeln sind. Die keinen Fuß mehr in eine

Wohnungstür kriegen, die keine Familie mehr haben und keine Kraft,

ein neues Leben aufzubauen. Aber auch um die, bei denen am Ende des

Geldes noch zu viel Monat übrig ist. Es sind viele, die um einen

Teller Suppe und ein warmes Wort anstehen in Gelsenkirchen und

anderen Städten im Ruhrgebiet. Und dann sagen die ehrenamtlichen

Helfer einen erstaunlichen Satz: "Diese Menschen rücken wieder in die

Gesellschaft zurück." Die vom Rand?



Tatsächlich ist genau solches passiert. Der quietschende

Suppenwagen hat aufmerksam gemacht auf die, die Hunger haben, frieren

und allein sind. Im Laternenlicht hinterm Bahnhof sind sie sichtbar

geworden, die sich sonst lieber verstecken. Und Bürger mit Bett und

vollem Kühlschrank haben sich berühren lassen: bringen Konserven und

Kleider, fassen selbst mit an. Diese Gesellschaft, in der beide

Gruppen einander begegnen, könnte ein tröstlicher Gegenentwurf sein

zu der, in der Sterbenden keine Hilfe gerufen und Behinderten nicht

aufgeholfen wird. Allein, es ist dieselbe.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 18:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1430469

Anzahl Zeichen: 1534

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung