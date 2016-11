Südwest Presse: Kommentar zur TIMSS-Bildungsstudie

(ots) - Die schulischen Leistungen deutscher Viertklässler

liegen in Mathematik unter EU-Durchschnitt und in den

Naturwissenschaften nur knapp darüber. Außerdem gibt es zu wenige

Überflieger und zu viele Leistungsschwache. Die Befunde der neuen

TIMSS-Bildungsstudie sind bedrückend. Denn so trocken die

Erkenntnisse der Forscher klingen: Es geht hier um Lebenschancen.

Natürlich stehen Grundschüler nicht im internationalen Wettbewerb.

Die Unternehmen, Betriebe oder Universitäten, in denen die Kinder von

heute hoffentlich irgendwann mal arbeiten werden, aber sehr wohl.

Bildung ist die zentrale Voraussetzung eines selbstbestimmten Lebens

in Wohlstand und der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Dies gilt

in Zukunft umso mehr. Jobs für Un- und Angelernte werden in

Deutschland durch Globalisierung und Digitalisierung noch seltener

als sie es schon sind. Was soll denn aus all den Jugendlichen werden,

die ihre Schullaufbahn ohne Abschluss beenden? Besonders ärgerlich

ist in diesem Zusammenhang die Bildungsungleichheit nach Herkunft.

Spätestens seit dem "Pisa-Schock" im Jahr 2000 ist öffentlich

bekannt, dass der Schulerfolg deutscher Kinder erheblich vom

Bildungsniveau der Eltern abhängt. Doch daran ändert sich nichts,

während solch sozial bedingte Nachteile in anderen Ländern abnehmen.

Die Viertklässler von heute sind die Staatsbürger von morgen.

Informierte, gebildete Bürger sind eine Voraussetzung demokratisch

organisierter Staaten. Schon heute klagt man über sozial abgehängte

und zu kurz kommende Menschen. Dieses Problem wird wachsen, wenn sich

in den Schulen nicht bald etwas tut.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 19:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1430472

Anzahl Zeichen: 1966

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung