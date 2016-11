SKODA erzielt Doppelerfolg bei der ,Auto Trophy 2016' (FOTO)

- Leser des Fachmagazins ,Auto Zeitung' küren SKODA bereits zum

siebten Mal zur besten Importmarke

- SKODA OCTAVIA wiederholt seinen Vorjahressieg unter den

Importfahrzeugen in der Kompaktklasse

- Fast 60.000 Leser und Online-User stimmten bei der ,Auto Trophy

2016 - World's Best Cars' ab



Die Leser und Online-Nutzer des renommierten Fachmagazins ,Auto

Zeitung' haben gewählt: SKODA ist erneut die beste Importmarke in

Deutschland. Damit siegt der tschechische Traditionshersteller bei

der ,Auto Trophy' bereits zum siebten Mal in dieser Kategorie. Auch

der SKODA OCTAVIA ist ein Seriensieger. Der Bestseller der Marke

wiederholt den Erfolg aus dem Vorjahr und gewinnt die Importwertung

der Kompaktwagen.



Bei den Lesern und Online-Usern der ,Auto Zeitung' erfreut sich

SKODA eines hervorragenden Ansehens. Der Beleg: Bei der diesjährigen

Ausgabe der ,Auto Trophy' wählten sie die tschechische

Traditionsmarke nach 2001, 2008, 2011, 2013, 2014 und 2015 zum

insgesamt siebten Mal zur besten Importmarke. Dabei setzte sich SKODA

mit 18,1 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen 35 Konkurrenten durch

und feierte in dieser Wertung den vierten Siege in Folge.



Der SKODA OCTAVIA zählt bei der ,Auto Trophy' ebenfalls zu den

Seriensiegern. In diesem Jahr triumphierte er mit 17,9 Prozent der

abgegebenen Stimmen in der Kategorie ,Die beste Kompaktklasse -

Import' und wiederholte damit seinen Vorjahressieg. Dabei ließ das

,Herz der Marke' 18 Konkurrenten hinter sich. In den vergangenen zehn

Jahren sicherte sich der OCTAVIA bei der ,Auto Trophy' insgesamt fünf

Siege in verschiedenen Kategorien. Das Ergebnis der aktuellen

Leserwahl spiegelt auch den Erfolg des Bestsellers in der

Zulassungsstatistik wider: In den ersten zehn Monaten dieses Jahres

erzielte der SKODA OCTAVIA hierzulande 48.593 Neuzulassungen. Damit



liegt das kompakte Erfolgsmodell aktuell auf Rang neun aller

Kfz-Neuzulassungen in Deutschland und ist weiterhin das einzige

Importfahrzeug in den Top Ten der ,KBA-Charts'.



Die traditionsreiche Leserwahl der ,Auto Zeitung' fand in diesem

Jahr bereits zum 29. Mal statt. Seit 2014 trägt die ,Auto Trophy' den

Zusatz ,World's Best Cars', denn an der Abstimmung können auch Leser

und Online-User von internationalen Autofachtiteln aus dem Verlag

Bauer Media Group teilnehmen, zu dem die ,Auto Zeitung' gehört.

Insgesamt gaben 2016 knapp 60.000 Teilnehmer ihre Stimme ab. Im

deutschsprachigen Raum wählten sie in 17 Kategorien ihre Favoriten,

sieben Wertungen waren international ausgeschrieben. Für die beiden

Kategorien, in denen SKODA siegte, wurde in Deutschland abgestimmt.







