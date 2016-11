UATP arbeitet mit Paymagnet zusammen und eröffnet Fluggesellschaften Bezahlung ohne Berührung

(ots) - UATP hat heute bekannt gegeben, dass

es eine Partnerschaft mit Paymagnet eingeht, dem Spezialisten für

berührungslose Bezahlung, in deren Rahmen den teilnehmenden

Fluglinien die Möglichkeit eröffnet wird, auf Smartphones mit NFC

direkt in der Mobil-App der Fluglinie berührungslose Kartenzahlungen

zu verarbeiten.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20081118/NETU022LOGO



"Mit dieser strategischen Partnerschaft können Händler der UATP

mobile In-App-Kartenzahlungen mit der Betrugsbekämpfung von Paymagnet

annehmen, die maßgeschneidert für die Luftfahrt sind", sagte Martin

Glettler M.Sc., Executive Director von Paymagnet. "Schwerpunkt der

Partnerschaft werden anfänglich Billigfluglinien in Europa sein, bei

denen in manchen Bereichen berührungslose Zahlungen bereits 40-50 %

ausmachen."



Eine Transaktion, die mit einem POS-System verarbeitet werden

kann, kann jetzt auch auf einem Smartphone mit Paymagnet vollzogen

werden. Der Kunde hält einfach die Kreditkarte in den Bereich des

NFC-Sensors des Smartphones. Paymagnet scannt die Karte, bestätigt

sie und nimmt unmittelbar die Verarbeitung vor. Da die Karte bei der

Bezahlung zugegen sein muss, sind Kunden vor Betrug mit gestohlenen

Kartennummern geschützt.



"UATP verbindet weltweit Fluglinien mit alternativen

Zahlungsweisen. Durch Hinzunahme von Paymagnet erweitern wir unser

Portfolio und sind in der Lage, berührungslose Zahlungen anzubieten.

Es wird erwartet, dass diese weiter zunehmen, da kürzlich in Europa

festgelegt wurde, dass sämtliche POS-Systeme bis 2020 berührungslose

Zahlungen annehmen können müssen", merkte Ralph Kaiser an, Präsident

und CEO der UATP.



Paymagnet ist stolz darauf, die intuitivste, persönlichste und

sicherste mobile NFC-Benutzeroberfläche zu bieten, mit der Händler

über ein Smartphone überall Zahlungen entgegennehmen können.



Paymagnet wurde in diesem Jahr bereits als Finalist der BBVA Open

Talent 2016 geführt. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung

innovativer Technikprojekte mit Einfluss auf die Finanzbranche.



Weitere Informationen erhalten Sie unter UATP.com und

paymagnet.com (http://www.paymagnet.com/)



oder besuchen Sie Paymagnet auf der Fintech Connect in London, GB

ExCeL, Stand 84.



ÜBER UATP



UATP ist eine weltweite Bezahllösung, deren Eigentümer und

Betreiber die Fluglinien der Welt sind und die von vielen tausend

Händlern zur Bezahlung von Flug- und Zugreisen und Reisebürogebühren

akzeptiert wird. UATP eröffnet Fluglinien alternative

Zahlungsmöglichkeiten, welche die Reichweite erweitern und weltweit

zusätzliche Umsätze ermöglichen können.



Mit den benutzerfreundlichen Datentools DataStreamSM und

DataMineSM bietet UATP Ausstellern und geschäftlichen Abonnenten

umfassende Kontodetails zur präzisen Reiseverwaltung.



UATP-Konten werden weltweit von Fluglinien, Reisebüros und Amtrak®

als Bezahlmethode für Geschäftsreisen akzeptiert und von folgenden

Gesellschaften ausgestellt: Aeromexico; APG Airlines; Air Canada

(TSE: AC) Air New Zealand (ANZFF.PK); Air Niugini; American Airlines

(NASDAQ: AAL); Austrian Airlines; China Eastern Airlines (NYSE: CEA);

Delta Air Lines (NYSE: DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways;

Frontier Airlines; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE: GOL und

Bovespa: GOLL4); Hahn Air; Japan Airlines (9201:JP); Malaysia

Airlines; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Transavia

Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE: THYAO); United Airlines

(NYSE: UAL) und WestJet.



AirPlus International gibt UATP-Unternehmenskonten aus für:

British Airways (LSE: IAG) und Lufthansa German Airlines.



ÜBER PAYMAGNET



PAYMAGNET ist ein internationaler Zahlungsdienstleister, der sich

auf maßgeschneiderte NFC-Mobilprodukte für die Regionen EMEA und USA

spezialisiert hat. Paymagnet hat ein neues Zahlungssystem für die

Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen direkt über einen Sensor am

Smartphone erfunden. Dieser Dienst verwendet NFC-Technik und

unterstützt Zahlungen mit MasterCard und Visa ohne Berührung und ohne

Bedarf für Adapter oder POS-Ausrüstung. Paymagnet wurde in diesem

Jahr bereits als Finalist der BBVA Open Talent 2016 geführt. Diese

Auszeichnung ist eine Anerkennung innovativer Technikprojekte mit

Einfluss auf die Finanzbranche.



Paymagnet positioniert sich als neuer Mitspieler in der Branche

der Zahlungsabwicklung und hat weltweit ein umfassendes Netzwerk

aufgebaut, das Partnern und Händlern folgende Vorteile bietet:



- Innovativer Ansatz zur Verarbeitung von Kredit- und Scheckkarten

mittels Smartphone

- Massive Backend-Schnittstelle für Händler, die sofortige

Benachrichtigungen erhalten können

- Günstige Tarife für die Verarbeitung und schnelle Auszahlungen

- Kundendienst rund um die Uhr

- Umgebung, die konform mit PCI-DSS Level 1 ist

- White-Label-APIs und -Archive

- Umfassende Accountverwaltung mit Statistiken und

Transaktionsberichten in Echtzeit







Pressekontakt:

UATP Corporate Communications

Wendy Ward

wward(at)uatp.com

+1 202 774 5017



Original-Content von: Universal Air Travel Plan, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Universal Air Travel Plan, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 19:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1430483

Anzahl Zeichen: 5813

Kontakt-Informationen:

Firma: Universal Air Travel Plan, Inc.

Stadt: Washington





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung