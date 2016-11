Börsen-Zeitung: Die tun was, Kommentar zur Elektromobilität von Peter Olsen

(ots) - Ob es ureigenste Aufgabe von Autokonzernen ist,

selbst für den Aufbau eines Tankstellennetzes zu sorgen - diese Frage

würde wohl ernsthaft niemand stellen. Bei der noch in den

Kinderschuhen steckenden Elektromobilität aber gelten offenbar andere

Maßstäbe. Ohne überall leicht verfügbaren Strom und möglichst großer

Reichweite werden sich die künftigen, rein elektrisch betriebenen

Autos nicht in großen Stückzahlen verkaufen lassen.



Das ist die bittere Erkenntnis der vergangenen Jahre aus dem

langsamen Hereintasten in einen neuen Markt. Da können wohlfeile

Statistiken noch so oft gepredigt werden, dass für die tägliche Fahrt

zur Arbeitsstelle und zurück elektrische Reichweiten von 100

Kilometer mehr als ausreichend sind - der deutsche Autofahrer traut

dem Frieden nicht und kann sich auch nicht zwei Pkw leisten, einen

für die regelmäßige Kurzstrecke in Elektroausführung und einen mit

sparsamem Verbrenner für die Urlaubs- oder Dienstfahrten auf der

Autobahn.



Wenn also der Elektromobilität zum Marktdurchbruch verholfen

werden soll, müssen Kaufpreis, Reichweite und Ladenetz den Umstieg

vom Benziner oder Diesel erleichtern. Die überschaubaren Anreize mit

der Prämie allein reichen dafür nicht aus, wie die nur schwache

Resonanz seit Einführung im Sommer beweist.



Vier Herstellergruppen - BMW, Ford, Daimler und Volkswagen samt

Audi und Porsche - haben jetzt ein Joint Venture zum Aufbau eines

"ultraschnellen Hochleistungsladenetzes" an Autobahnen und hoch

frequentierten Durchgangsstraßen angekündigt. In einem ersten Schritt

sollen von 2017 an etwa 400 Standorte in Europa errichtet werden, bis

2020 sollen Kunden Zugang zu Tausenden Hochleistungsladepunkten

haben. "Die tun was", möchte man mit einem alten Ford-Slogan sagen.

Und der Branchenverband VDA sieht die Initiative als Beleg dafür,

"wie ernst es die deutschen Hersteller mit der Elektromobilität



meinen".



Sie haben auch allen Grund dazu, Gas zu geben, denn die jüngste

Untersuchung von PA Consulting hat gezeigt, dass gerade die vom

Diesel so abhängigen deutschen Hersteller Gefahr laufen, die

EU-CO2-Ziele zu verfehlen. Das aber würde teuer - möglicherweise

teurer, als jetzt gemeinsam in Schnellladestationen zu investieren,

um schneller emissionsfreie Autos auf die Straße zu bekommen.

Zugleich bleibt vieles im Unklaren: Warum sind GM/Opel, die

französischen Hersteller und Fiat nicht mit an Bord? Wer legt die

Stromtrassen zu den Ladepunkten, und was wird das alles kosten?







Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion



Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de



Original-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Börsen-Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 20:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1430486

Anzahl Zeichen: 2998

Kontakt-Informationen:

Firma: Börsen-Zeitung

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung