Lausitzer Rundschau: Berufstätige lernen nie aus



Zum Nahles-Vorstoß für flexiblere Arbeitszeitmodelle

(ots) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat

Ideen zur Arbeit.4.0 vorgestellt - also zum Broterwerb im digitalen

Zeitalter. Manches klingt gut, wie flexiblere Arbeitszeiten.

Vorausgesetzt, Firmen gefährden dadurch nicht ihre Liefertermine. Und

Arbeiten von zu Hause aus ist am Computer und per Internet heute

bereits möglich. Aber 3D-Drucker und Online-Programme machen

natürlich nicht jegliche Anwesenheit am Arbeitsplatz überflüssig, ob

als Ärztin oder Bauarbeiter. Was die meisten Jobs eint: Man lernt nie

aus, braucht immer mehr Wissen, um Leistung zu bringen. Da ist

Weiterbildung angesagt. Ob diese für Beschäftigte, wie Nahles

fordert, über die Arbeitsagentur laufen sollte, ist zweifelhaft. Wer

sich weiterbilden will, findet in der Regel verständige Chefs. Die

wissen, dass qualifizierte Mitarbeiter wertvolles Kapital sind.

Schwerer tun sich Arbeitgeber mit Nahles' Gedanken zu Konten für

Berufsanfänger, damit die Qualifizierungen oder Teilzeit überbrücken

könnten. Gehalt ohne Gegenleistung lässt sich eben schlecht

schönrechnen in der Firmenbilanz.







