Langsamkeit als neuer Luxus: Seminar Gelassenheit und Soul Food im Mecklenburger Gutshaus

Entschleunigen vom Tempo der Welt. Im Mecklenburger ParkLand mit seinen prächtigen Alleen und verträumten Orten öffnet sich das in leuchtendes Laub verpackte Gutshaus Wesselstorf für Seminare, die Langsamkeit mit Stille und Lust auf gutes Essen verbinden.

(firmenpresse) - “Frühlingserwachen im historischen Park” und “Herbstzeitlos hinter der Kastanienallee” sind jeweils vier Tage mit entspannender Bewegung, Meditation, Meridianklopfen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin, interaktivem Vortrag, Ruhewandern, Abendlesung bei Kerzenlicht und einer Gutsküchenspeisegemeinschaft, die sich je nach Witterung im rekonstruierten englischen Landschaftspark oder im stimmungsvoll umgebauten Pferdestall und Kutschenhaus zusammenfindet.



Der Hausherr Andreas Knoll, die Wahl-Berliner Gastronomen Letizia und Oliver Zurbuch und Andrea S. Klahre, MindBodyMedizin-Therapeutin und Präventionscoach aus Hamburg, haben dieses Seminarerlebnis für Menschen entwickelt, denen Abschalten in heilsamer Atmosphäre als wahrer Luxus gilt.



Im Kosmos des denkmalgeschützten Herrenhauses wird das Bewusstsein auf ein Leben mit mehr Gelassenheit und Ruhe gelenkt. Sie lauschen den Konzerten der Natur. Nehmen die verschwenderische Weite der zehn Hektar großen Parkanlage in sich auf. Und genießen eine ländlich-regionale Kulinarik, die den Norden Deutschlands italienisch interpretiert – mit frisch und handwerklich hergestellten, von Herzen kommenden Speisen für die Seele, Soul Food eben.



Die Obstgärten des Parks geben die Früchte für köstliche hausgemachte Säfte und Marmeladen. Und drumherum wellt sich die Mecklenburgische Schweiz. Knapp 4o Kilometer nördlich öffnet die Hansestadt Rostock mit dem Seebad Warnemünde den Blick zur Ostsee.



Wesselstorf ist kein Hotel. Seit 1998 stellt der Eigentümer das einstige Bild des Gutes behutsam wieder her. Hat es aus dem Dornröschenschlaf geholt und einen Rückzugsort mit Fokus auf Einheit von Natur und Mensch geschaffen.



Sie wohnen in einer der fünf mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Ferienwohnungen, die bis zu 120 Quadratmeter groß sind. Genug Raum also für einen oder zwei Herzensmenschen, die mit Ihnen auf diese spannende Reise gehen.



Frühlingserwachen im historischen Park. Seminar Gelassenheit & Soul Food, 11. bis 14. Mai 2o17.

Herbstzeitlos hinter der Kastanienallee. Seminar Stille & Soul Food, 14. bis 17. September 2o17.

Jeweils ab 65o Euro pro Person inklusive 3 Übernachtungen, aller Seminareinheiten, Soul-Food-Verwöhnvollpension Norddeutschland trifft die Toscana-Maremma.



Für die Details schauen Sie bitte auf den Webseiten von SecondaVita Prævention und im Gutshaus Wesselstorf vorbei.





SecondaVita Prævention wurde 2oo5 als Privatpraxis gegründet.



SecondaVita, zweites Leben, steht für Aufbruch, für das Einleiten von Veränderungsprozessen und das Gestalten eines guten Lebens im jeweils bestmöglichen Sinn. SecondaVita Prævention steht seit über zehn Jahren für stets aktuelles Wissen in integrativer Medizin und in ganzheitlicher Gesundheit ohne Firlefanz, für gutes Gespräch, wirksames Stressmanagement und nicht zuletzt für professionelle Begleitung auf Augenhöhe bei der Klärung Ihres Themas.



Schwerpunkte: Ganzheitliche Gesundheitsprävention bzw. Gesundheitsförderung. Achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Entwicklung von Gesundheitskompetenzen. Systemisches Präventionscoaching

