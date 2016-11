Schwäbische Zeitung: Der Mann für die scharfen Töne - Leitartikel zu Äußerungen Strobl

(ots) - Was hat er sich wohl dabei gedacht, der

baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl? Quasi aus dem

Nichts heraus prescht er mit einem Thesenpapier zur

Flüchtlingspolitik vor, in dem die einen die vergiftete Handschrift

der AfD erkennen, die anderen einen notwendigen Kompass für die

Unionsparteien. Die Eingangsfrage lässt sich jedoch sehr einfach

beantworten: Der Wahlkampf hat begonnen.



Weniger der Innenminister des Südweststaats hat die Initiative

ergriffen, eher der stellvertretende CDU-Chef Thomas Strobl. Und man

darf getrost davon ausgehen, dass sein Papier mit der Chefin

abgesprochen war. Denn selbstverständlich braucht Angela Merkel im

Wahlkampf einen, der das Politikthema innere Sicherheit als

Kernkompetenz der CDU herausarbeitet und vertritt. Und sie braucht

jemanden, der in der Flüchtlingspolitik den Law-and-Order-Part

übernimmt, also - salopp formuliert - den harten Hund gibt. Im

Prinzip waren alle deutschen Innenminister so gestrickt. Man erinnere

sich nur an Otto Schily, der es vom linken RAF-Anwalt zum

Bundesinnenminister gebracht hatte und in dieser Rolle für Freund und

Feind nicht wiedererkennbar war.



Thomas Strobl ist ein mit ziemlich vielen Wassern gewaschener

Profi und Partei-Stratege. Er weiß deshalb sehr wohl, dass viele

seiner Vorschläge an rechtlichen und tatsächlichen Hürden scheitern

werden. Er weiß auch, dass man in seiner Tonalität eine prekäre Nähe

zu dem entdecken kann, was aus der AfD-Ecke tönt. Natürlich will er

Wähler, die zwischen Union und AfD schwanken, für seine Partei

gewinnen oder zurückgewinnen. Das ist legitim. Und es ist immer noch

besser, die scharfen Töne kommen von einem, der in eine große

Volkspartei eingebunden ist, als von politischen Hasardeuren.

Populismus? Man mag die Worthülse nicht mehr hören. Wer Thomas Strobl

jedoch Herzlosigkeit vorhält, sollte bedenken: Das Anforderungsprofil



an einen Innenminister unterscheidet sich von dem eines

Caritas-Direktors.







Datum: 29.11.2016 - 20:53

