Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur SPD: Die Qual vor der Wahl von Reinhard Zweigler

(ots) - Die Sozialdemokraten haben noch vor der

Bundestagswahl im September 2017 die Qual der Wahl. Sie müssen

nämlich einen geeigneten Kanzlerkandidaten bestimmen, der die

Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel auch wirklich

herausfordert. Bei den vergangenen drei Bundestagswahlen waren

SPD-Kanzlerkandidaten doch eher Statisten. Vor allem Steinmeier und

Steinbrück hatten im Grunde nur die Aufgabe, halbwegs ehrenvoll gegen

die CDU-Chefin zu verlieren. Das Kandidatenamt, oder vielleicht

richtiger die Kandidatenbürde, wurden seinerzeit auch ziemlich

würdelos ausgekungelt. Über die Kandidatur von Frank-Walter

Steinmeier strauchelte sogar der damalige Parteivorsitzende Kurt

Beck. Und der ebenfalls glücklose Ex-Finanzminister und Schachspieler

Peer Steinbrück durfte nur ran, weil Parteichef Sigmar Gabriel

keinerlei Chancen sah, Merkel zu besiegen. Die SPD-Wahlergebnisse

waren entsprechend enttäuschend. Sie wurden von Merkel mattgesetzt.

Nun allerdings stehen die Dinge anders. Das liegt vor allem daran,

dass die Langzeit-Kanzlerin nicht mehr unangreifbar scheint. Die

Flüchtlingskrise, der Dauerstreit mit der bayerischen Schwesterpartei

über Obergrenzen, der schleichende Machtverlust in Europa etc. haben

Merkel zugesetzt. Zum anderen hat die SPD mittlerweile zwei

Kandidaten, die für die Spitzenkandidatur infrage kommen. Dennoch,

egal ob am Ende Sigmar Gabriel oder Martin Schulz das Rennen machen

wird, gegen Merkel wird es jeder SPD-Herausforderer schwer haben. Die

Kanzlerin ist zwar angeschlagen, aber noch lange nicht geschlagen.

Und sie hat mit ihrer - keineswegs überraschenden - vierten Bewerbung

ums höchste Regierungsamt deutlich gemacht, dass sie kämpfen will.

Die Sozialdemokraten haben nun die Wahl zwischen zwei verschiedenen

Charakteren. Einig sind beide jedoch in ihrem Willen zur Macht.

Martin Schulz liebt es deftig. Zum Frühstück darf es Ei mit Schinken



sein. In politischen Auseinandersetzungen redet der Chef des

Europaparlaments schon mal, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Mit

dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi

führte er ein hitziges Wortgefecht vor dem EU-Parlament. Das machte

Schulz schlagartig international bekannt. Klartext spricht der

gelernte Buchhändler auch in Bezug auf den türkischen Präsidenten.

Und in Israel ist er schon mal ins diplomatische Fettnäpfchen

getreten. Dennoch ist der SPD-Mann derzeit fast so etwas wie der

Bernie Sanders der SPD. Schulz gilt, trotz vieler Jahrzehnte im

politischen Geschäft, als einer der scheinbar nicht zum

"Establishment", zur politischen Klasse, gehören würde. Er ist zudem

vielen Wählern und Wählerinnen in Deutschland kaum bekannt. Das muss

allerdings kein Nachteil sein, wenn er wirklich Merkels

Herausforderer würde. Die Union müsste sich etwas einfallen lassen,

womit sie den in unzähligen Debatten gestählten Europapolitiker

Paroli bieten, ihn stellen kann. Bei Sigmar Gabriel, der als

Parteichef den "ersten Zugriff" auf die Kanzlerkandidatur hat, wäre

das für die Union vermutlich einfacher. Sie könnte ihn mit seiner

Sprunghaftigkeit, mit seinem Schielen nach Links, mit seiner Option

auf eine rot-rot-grüne Koalition, mit seiner angebliche Nähe zu Putin

und anderem mehr piesacken. Andererseits ist Gabriel auch kein

Leichtmatrose, der sich von Merkel von Decken pusten ließe. Der

SPD-Chef könnte immerhin auf SPD-Projekte verweisen, die in dieser

Periode umgesetzt worden sind, vom Mindestlohn bis zur Rente mit 63.

Noch allerdings gilt für Schulz wie für Gabriels Pläne das Prinzip

Überraschungsei: man weiß nicht, was drin steckt.







