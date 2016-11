Neues Gutscheinbuch für NRW: "Vegan schlemmen, shoppen & genießen 2017"

Das neue Gutscheinbuch des GrünerSinn-Verlags bietet Rabatte für fast 50 nordrhein-westfälische vegane Cafés, Restaurants und Stores sowie überregionale Online-Shops.

(firmenpresse) - Bad Lippspringe, im November 2016. Von Aachen bis Xanten, vom Burger bis zur Beauty-Box: Das neue Gutscheinbuch des GrünerSinn-Verlags bietet Rabatte für fast 50 nordrhein-westfälische vegane Cafés, Restaurants und Stores sowie überregionale Online-Shops. Die Gutscheine in Vegan Schlemmen, shoppen & genießen gelten vom 1. Dezember 2016 bis zum 31. Dezember 2017.



Für das neue Gutscheinbuch 2017 konnte der GrünerSinn-Verlag neun Teilnehmer mehr als im letzten Jahr gewinnen und damit das Angebot erweitern. Die Gutscheine umfassen jetzt Preisvorteile für fast alles, was vegan zu haben ist: Speisen im Restaurant, in der Imbissbude oder per Catering, Kalt- und Warmgetränke, Naturkosmetik, einen Haarschnitt bei Kaffee, Yogastunden, Kleidung, Schuhe, Taschen, Geldbörsen, Accessoires, Honig, Liköre, Schokolade und Käsealternativen. Jedem Teilnehmer und seinem Angebot gehört ein Kurzporträt zum ersten Reinschnuppern.

Vegan Schlemmen, shoppen & genießen eignet sich als Geschenk oder zum Selbstnutzen und ist der passende Begleiter fürs Entdecken neuer Locations oder Webshops, bei denen Kunden für geringeres Geld neue Produkte und Dienstleistungen erst einmal testen können.



Vegan im doppelten Sinn

Der GrünerSinn-Verlag realisiert mit dem Gutscheinbuch nicht nur Rabatte für vegane Angebote. Gemäß seiner Philosophie vom Leben und Arbeiten im Einklang mit der Umwelt, ist Vegan schlemmen, shoppen & genießen 2016/2017 wie alle Verlagsprodukte komplett nachhaltig, klimaneutral und frei von giftigen und tierischen Stoffen hergestellt.



Vegan im erweiterten Kreis

Mit Happy Cheeze ist erstmals auch ein Unternehmen mit Sitz außerhalb NRWs (Cuxhaven) und mit stationärem Verkauf durch Partner in ganz Deutschland, in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Belgien dabei. Das ist ein erster Schritt zur Expansion des Gutscheinangebotes über NRW hinaus. "Mittelfristig sollen selbstverständlich auch andere Bundesländer in den Genuss von Gutscheinen für vegane Speisen und Produkte kommen", sagt die Geschäftsführerin des Verlags, Karolina Kelc.





Vegan im vielfältigen Angebot

Diese Teilnehmer sind dabei - nach Städten sortiert: Pfannenzauber (Aachen), GrünerSinn-Verlag (Bad Lippspringe), Bistro Apfel (Bad Salzuflen), Jacobs und Veggie Delicious (Bielefeld), Bibu, BlackVeg, Cassius Garten und Kaiserhüttn (Bonn), Schokoladenoutlet (Castrop-Rauxel), Happy Cheeze (Cuxhaven), Vera Veggie (Detmold), Maki Maki (Dortmund), Krümelküche und Róka - Fair Clothing (Duisburg), Amando Verde, Butze, Carrot Cake und Sattgrün (Düsseldorf), Shoezuu (Gelsenkirchen), Denkefair (Kevelaer), Bunteburger, Past & Future , Dignir Verde, Thash Chic und Venjoy (Köln), Kunstküche und Unterwegs (Krefeld), Café Mia (Lemgo), Veganice und Vegablum (Meerbusch), Eden Lumaja, Ronja, Bucks, Curantus, Fooodz, Grüne Wiese, Lockvogel, Prütt Café, Roots Of Compassion und Yobil (Münster), Love Beautiy Box (Paderborn), Motte Klamotte (Solingen), RWP Catering (Versmold), Bernsteinzimmer (Wuppertal) sowie Petersilie und Wunderwagen (Xanten).



Infokasten:



Vegan schlemmen, shoppen & genießen 2017. Das Gutscheinbuch für Nordrhein-Westfalen.

Herausgeber/Verlag: GrünerSinn-Verlag

100 Seiten

Größe: 14,8 x 10,5 cm

Preis: 14,95 ?

ISBN: 978-3-946625-06-3

Zur Bestellung: shop.veganverlag.de







http://veganverlag.de



GrünerSinn-Verlag

Wilhelm-Hücker-Str. 11, 33175 Bad Lippspringe

Firma: GrünerSinn-Verlag

Ansprechpartner: Karolina Kelc

Stadt: Bad Lippspringe

Telefon: 05252-934219



