Go Further: Ford stellt neuen Fiesta, Mustang-Edition, Neues zum autonomen Fahren und vieles mehr vor (FOTO)

(ots) -

- Ford präsentiert in Köln neue Fiesta-Generation in vier

Versionen - von edler Vignale- über sportliche ST-Line- und

moderne Titanium-Ausstattung bis zum Crossover-Modell



- Attraktive Ford Mustang Black Shadow Edition



- Technologie-Sprung: Vielfach ausgezeichneter Ford

EcoBoost-Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum künftig dank

innovativer Zylinder-Abschaltung noch sparsamer und effizienter



- Zur Feier der Le Mans-Erfolge 1966 und 2016: Ford GT40- und Ford

GT-Rennwagen finden Aufnahme in die exklusive LEGO-Speed

Champions-Bausatz-Familie



- Autonom fahrende Automobile verbessern die Lebensqualität,

bestätigt neue Umfrage von Ford; Testbetrieb beginnt in Kürze

auch auf europäischen Straßen



Mit einem Füllhorn an interessanten Produkt-Innovationen hat Ford

heute in Köln ihre diesjährige "Go Further"-Veranstaltung eröffnet.

Zentral im Scheinwerferlicht des Neuheiten-Reigens stand dabei der

neue Ford Fiesta. Die neue, achte Generation des

Kleinwagen-Bestsellers wurde vor 2.500 Händlern und Mitarbeitern von

Mark Fields (Vorstandsvorsitzender der Ford Motor Company) und Jim

Farley (Vorstandsvorsitzender von Ford Europa, Mittlerer Osten und

Afrika) gleich in vier verschiedenen Versionen enthüllt. Als Location

für das Event diente mit der sogenannten W-Halle jene

Produktionsstätte im Werk Köln-Niehl, in der Europas bestverkaufter

Kleinwagen auch vom Band läuft.



Weitere Highlights der "Go Further"-Präsentation (zu Deutsch:

"Eine Idee weiter"):



- das exklusive Ford Mustang-Sondermodell Black Shadow Edition



- die betont sportlich ausgestattete ST-Line des SUV-Top-Modells

Ford Edge



- eine innovative Zylinder-Abschaltung für den vielfach

preisgekrönten Ford EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter



Hubraum. Diese Technologie kommt damit weltweit zum ersten Mal

in Kombination mit einem Dreizylinder zum Einsatz



- ein neuer LEGO-Speed Champions-Bausatz mit dem legendären Ford

GT40 Mk II - der 1966 in Le Mans gesiegt hatte - und dem Ford

GT. Der aktuelle GTE-Rennwagen hat im Juni auf den Tag genau 50

Jahre nach dem Triumph des Urahnen die GTE Pro-Kategorie des

weltberühmten 24-Stunden-Rennens gewonnen



- eine Untersuchung, die das Potenzial autonom fahrender

Automobile von Ford im Hinblick auf eine verbesserte

Lebensqualität für die Kunden unterstreicht. Der Konzern gab

zudem bekannt, im kommenden Jahr mit Praxistests autonomer

Fahrzeuge auf europäischen Straßen zu beginnen



"Vor vier Jahren, bei unserem ersten ,Go Further'-Event, haben wir

von Ford ein schlankeres, intelligenteres Geschäftsmodell für Europa

mit einer Vielzahl an neuen Modellen und Technologien angekündigt",

betonte Jim Farley. "Wir haben Wort gehalten: Wir konnten unsere

komplette SUV-Familie neu aufstellen und im Performance-Segment mit

dem Ford Focus RS und dem Mustang neue Glanzlichter setzen. Wir haben

mit der vielfach ausgezeichneten Nutzfahrzeugpalette das Rückgrat

unseres Modellangebots gestärkt und mit dem 1,0 Liter großen

EcoBoost-Dreizylinder neue Maßstäbe gesetzt, wenn es um besonders

kompakte Motoren geht - und vom neuen Ford Fiesta haben wir damals

noch gar nicht gesprochen..."



Vier Ford Fiesta-Versionen mit hohem Spaßfaktor



Der Konzern hat den neuen Ford Fiesta heute in vier Versionen

vorgestellt: vom attraktiv-modern ausgestatteten Fiesta Titanium über

den sportlich inspirierten Fiesta ST-Line und den besonders edlen

Fiesta Vignale bis hin zum Crossover-Modell Fiesta Active. Dabei gilt

für alle gleichsam: Sie überzeugen durch ihr markantes, nochmals

stärker auf das Wesentliche konzentrierte Exterieur-Design und ein

besonders ergonomisch gestaltetes Interieur. Dieses steht ganz im

Zeichen eines bis zu 8-Zoll-Touchscreens mit HD-Auflösung, der mit

dem hochmodernen Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3

mit AppLink harmoniert. Als erste Baureihe von Ford kommt die neue

Fiesta-Generation zudem in den Genuss des neuen High-End-Soundsystems

B&O PLAY.



Die erweiterte neue Fiesta-Modellreihe tritt mit einer zuvor nicht

gekannten Vielfalt an Ausstattungs- und Individualisierungs-Optionen

an. Sie alle unterstreichen den sportlichen, ganz klar auf

Fahrvergnügen ausgelegten Charakter, mit dem der erfolgreiche

Kleinwagen bereits viele Kunden-Generationen von sich überzeugt hat.



Die Premiere des neuen Fiesta - dessen Urahn 1976, also genau vor

40 Jahren, das Licht der automobilen Welt erblickte - stand in der

W-Halle in Köln-Niehl ganz im Zeichen einer bemerkenswerten

Musik-Performance: DJ Yoda, mehrfach ausgezeichneter

Hip-Hop-Spezialist aus Großbritannien, führte gemeinsam mit dem

Fertigungsroboter "YuMi"(ausgesprochen: "you me") durch eine Setlist

mit Stücken aus den vergangenen vier Jahrzehnten. "YuMi"

repräsentiert einen neuen integrierten Ansatz in der Kooperation

zwischen Mitarbeitern und kollaborierenden Maschinen, die höhere

Effizienz mit weiter verbesserter Ergonomie vereint.



Ford Smart Mobility verbessert die Lebensqualität



Eine von Ford in Auftrag gegebene Umfrage hat gezeigt: Der Blick

auf die vorbeiziehende Landschaft, das Kontaktieren von Freunden und

Familienangehörigen sowie das Lesen eines Buchs zählen europaweit zu

jenen Beschäftigungen, denen Passagiere eines autonom fahrenden

Automobils in der neu gewonnenen Zeit am liebsten nachgehen würden.



Ford hat mit der Transformation von einem Automobilhersteller hin

zum Anbieter von vernetzten Mobilitätslösungen begonnen. Unter dem

Stichwort "Ford Smart Mobility" erschließt sich das Unternehmen mit

Nachdruck neue Wachstumsbereiche. Ziel ist es, bei Themen wie

autonomem Fahren, intelligenter Mobilität, der Nutzung von

Kunden-Feedback und der Anwendung von "Big Data" die

Marktführerschaft zu erringen. Ford will autonome Fahrzeuge für ein

Millionenpublikum erschwinglich machen. Seit Anfang des Jahres hat

der Konzern seine Testwagenflotte eigenständig fahrender Fusion

(Mondeo) Hybrid-Limousinen verdreifacht. Mit derzeit 30 Ford Fusion

Hybrid schickt das Unternehmen damit so viele Autos in den

Praxisversuch wie kein anderer Automobilhersteller der Welt. Neben

ausführlichen Testfahrten in den US-Bundesstaaten Kalifornien,

Arizona und Michigan - die auch bei winterlichen Bedingungen

stattfinden - soll der Erprobungsbetrieb in Kürze auch auf

europäischen Straßen starten.



Sportliche Sonderedition des Ford Mustang für Europa



Mit der Black Shadow Edition präsentierte Ford im rahmen von "Go

Further" auch ein attraktives Sondermodelle seiner Pony-Car-Ikone.

Der neue Mustang begeistert unter anderem mit schwarz lackierten

Leichtmetallrädern im 19-Zoll-Format sowie schwarzen

Karosserie-Schmuckelementen. Das ausschließlich als Fastback-Coupé

erhältliche Sondermodell ist ab Januar 2017 in Verbindung mit dem 310

kW (421 PS)*1) starken 5,0-Liter-V8 bei den deutschen Ford Händlern

bestellbar. Es kann wahlweise mit manueller Sechsgang-Schaltung oder

einem sechsgängigen Automatikgetriebe mit Schaltwippen am Lenkrad

kombiniert werden. Kunden können zwischen drei ausdrucksstarken

Lackierungen wählen: Arktis-Weiß Metallic, California-Gelb und

Race-Rot. Der Verkaufspreis wird rechtzeitig bekanntgegeben.



Weitere Produktneuheiten im Rahmen der "Go Further"-Veranstaltung:

die ST-Line-Variante des neuen SUV-Top-Modells Edge als jüngstes

Mitglied der ST-Line-Familie von Ford. Sie umfasst sportlich

gestaltete und abgestimmte Fahrzeuge mit einer vielseitigen

Bandbreite an Motorisierungen.



Ford entwickelt preisgekrönten EcoBoost-Dreizylinder mit

Technik-Innovation weiter



Der Zeichen setzende 1,0-Liter-Dreizylinder von Ford erobert

erneut technisches Neuland: Der mehrfach zum "Motor des Jahres"

gewählte Turbobenziner mit einem Liter Hubraum geht ab Anfang 2018

mit innovativer Zylinder-Abschaltung an den Start und setzt damit

weltweit einen neuen Standard. Die fortschrittliche Technologie

optimiert die schon heute vorbildlichen Verbrauchs- und

Emissionswerte des leistungsstarken Aggregats nochmals, ohne seine

hochgelobte Laufkultur zu beeinflussen.



Sobald nur geringe Motorleistung erforderlich ist, etwa im

Schubbetrieb oder bei gleichmäßigem Rollen, stoppt die

Zylinder-Abschaltung vollautomatisch die Benzineinspritzung sowie die

Ventilbetätigung für einen der drei Brennräume. Das Ab- und

Anschalten eines Zylinders erfolgt innerhalb von nur 14 Millisekunden

und damit 20 Mal schneller als ein menschlicher Lidschlag. Da Ford

diese Technologie mit modernen Lösungen zum Ausgleich von Vibrationen

kombiniert, erfolgt die Zylinder-Abschaltung für Fahrer und Beifahrer

praktisch unmerklich.



Ford GT und Ford GT40 bereichern exklusive LEGO-Speed

Champions-Familie



Der diesjährige Le Mans-Klassensieger Ford GT und sein

historisches Vorbild, der Ford GT40 von 1966, gehören schon bald zum

elitären Kreis der LEGO-Speed Champions - er ist ikonischen

Hochleistungs-Straßen- und Rennfahrzeugen vorbehalten. Der neue

Bausatz - bestellbar ab dem 1. März 2017 - folgt den Spuren des

legendären Ford Mustang und des Ford F-150 Raptor, die bereits heute

als LEGO-Speed Champions erhältlich sind.



Er würdigt die Erfolge beider Rennwagen bei dem französischen

24-Stunden-Klassiker: Mit dem GT40 Mk II hat Ford 1966 einen

epochalen Dreifachsieg auf dem "Circuit des 24 Heures" errungen.

2016, auf den Tag genau 50 Jahre später, wiederholte Ford Chip

Ganassi Racing mit den Fahrern Dirk Müller (Burbach), Sébastien

Bourdais (F) und Joey Hand (USA) diesen Erfolg mit dem Sieg in der

GTE Pro-Kategorie des weltberühmten Langstreckenrennens.



Dem "Go Further"-Event von Ford wohnten neben Müller das komplette

Ford GT-Team aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World

Endurance Championship) bei - also Stefan Mücke (Berlin), Andy

Priaulx und Harry Tincknell (beide GB) und Olivier Pla (F). Ebenfalls

mit auf der Bühne waren die beiden Original-Rennwagen von 1966 und

2016.



Als weiterer Gast nahm Sennan Fielding an der "Go

Further"-Veranstaltung von Ford in Köln teil. Der 20-Jährige hat 2016

für Furore in der britischen Ford Formel 4-Rennserie gesorgt, in der

1,6 Liter große EcoBoost-Turbobenziner als Antrieb dienen.



Link auf weitere Materialien Über den nachfolgenden Link sind

weitere Materialien rund um das "Go Further"-Event (einschließlich

Bilder und Footage-Material) abrufbar:

http://gofurther.fordpresskits.com



* Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang in l/100 km: 20,1 - 10,1

(innerorts), 9,8 - 6,8 (außerorts), 13,6 - 8,0 (kombiniert);

CO2-Emissionen (kombiniert): 306 - 179 g/km. CO2-Effizienzklasse: G -

D.



1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen

Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der

jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich

nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des

Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den

verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und

die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern

werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich

verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen

Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen

neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer

Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen

und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere

Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



# # #



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und

Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de







Pressekontakt:

Isfried Hennen

Ford-Werke GmbH

Telefon: 0221/90-17518

ihennen1(at)ford.com



Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ford-Werke GmbH ford-fiesta-vignale-34-front.jpg ford-fiesta-vignale-34-rear.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1430497

Anzahl Zeichen: 13984

Kontakt-Informationen:

Firma: Ford-Werke GmbH ford-fiesta-vignale-34-front.jpg ford-fiesta-vignale-34-rear.

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 125 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung