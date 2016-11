Arbeiten in der Schweiz - Grenzgängern wird geholfen auf grenzgaenger-beratungsstelle.de

Maulburg 29.11.2016. Das Portal grenzgaenger-beratungsstelle.de hilft Grenzgängern bei allen Fragen rund um Nettolohnberechnung, Altersvorsorge und Krankenversicherung.

(firmenpresse) - In der Schweiz sind die Arbeitseinkommen meist höher als hierzulande. Die Schweiz zieht nicht nur Jahr für Jahr zahlreiche Urlauber aus aller Welt, sondern eben auch Aufenthalter und Grenzgänger an. Vor allem bei Deutschen ist die Schweiz besonders beliebt. Personen, die von den hohen Einkommen und den oft sehr guten Arbeitsbedingungen im Nachbarland profitieren möchten, haben die Möglichkeit, ihren Wohnsitz in Deutschland beizubehalten und als Grenzgänger in der Schweiz zu arbeiten.



Da in der Schweiz vieles anders funktioniert als in Deutschland, sollte jeder, der als Grenzgänger arbeiten will, eine fundierte Beratung zu den wichtigen Themen Nettolohnberechnung, Altersvorsorge, Krankenversicherung und sonstigen Themen in Anspruch nehmen. Auf der Internetseite grenzgaenger-beratungsstelle.de können Interessenten aus drei verschiedenen Varianten der Krankenversicherung für Grenzgänger ihre optimale Krankenversicherung auswählen und online ein persönliches Angebot beantragen. Die Versicherungsagentur hat sich speziell auf die Interessen von Grenzgängern spezialisiert und bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten solide Beratungen zum Thema Krankenversicherung für Grenzgänger an.



Wer von tiefer gehenden Informationen profitieren möchte, sollte das Beratungsangebot der Versicherungsagentur annehmen. In Grenznähe betreibt die Agentur mehrere Beratungsstellen, in denen erfahrene Mitarbeiter Interessenten dabei unterstützen, sich für die optimale Krankenversicherung für Grenzgänger zu entscheiden.







Wir informieren Sie umfassend über Ihre Möglichkeiten der Krankenversicherung und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, welches die für Sie optimalste Variante berücksichtigt.



Grenzgänger-Versicherungs-Service

Hauinger Straße 18, 79689 Maulburg

