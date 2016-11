Badische Neueste Nachrichten: zu Kraft

Kommentar von Tobias Roth

(ots) - Das große Problem der SPD ist allerdings weniger

der Kandidat, sondern vielmehr die Machtoption. Wenn die SPD den

nächsten Kanzler stellen will, braucht sie eine Mehrheit jenseits der

Großen Koalition. Mit den Grünen allein wird es wohl nicht reichen.

Zum Bündnis mit Grünen und Linken wird man sich wieder nicht

durchringen können. Was bleibt, ist die Rolle als Juniorpartner an

Merkels Seite. Das ist das eigentliche Dilemma der SPD. Und die Rolle

ihres Kanzlerkandidaten ist vor diesem Hintergrund vor allem eines:

undankbar.







