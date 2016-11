London-News.Info informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema London!

(firmenpresse) - Die Stadt London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs und des Landesteils England und liegt an der Themse in Südostengland auf der Insel Großbritannien.



Das heutige Verwaltungsgebiet mit den insgesamt 33 Stadtbezirken entstand 1965 mit der Gründung von Greater London.



In London lebten 2014 laut Schätzung rund 8,5 Millionen Menschen, davon rund 3,3 Millionen in den 13 Stadtbezirken von Inner London.



London ist damit die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union sowie mit 13,6 Millionen Menschen in der London Metropolitan Area noch vor Paris (12,3 Millionen Einwohner) die größte Metropolregion der EU.



London ist gegenwärtig eines der bedeutendsten Kultur- und Handelszentren der Welt mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Theatern und Museen.



Mit der City of London zählt die Stadt außerdem neben New York City und Frankfurt am Main zu den größten Finanzplätzen der Welt.



Mit jährlich bis zu 18 Millionen Touristen aus dem Ausland ist London seit 2014 vor Paris und Bangkok die meistbesuchte Stadt weltweit.



Historische Gebäude wie der Palace of Westminster oder Tower of London zählen unter anderen zum UNESCO-Weltkulturerbe.



London ist Hauptsitz bedeutender Rundfunk- und Fernsehanstalten wie beispielsweise BBC, ITV, Channel 4, Five und Sky.



Heathrow ist der meist frequentierte Flughafen Europas. Zusammen mit den weiteren fünf internationalen Flughäfen Gatwick, Luton, Stansted, City Airport und London Southend Airport bildet die London ein wichtiges Zentrum des internationalen Luftverkehrs.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "London-News.Info, London, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "London bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/London) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=London&action=history verfügbar.)



