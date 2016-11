Zu Weihnachten mit Smile Train etwas schenken, das ein Leben lang hält

(ots) - Anlässlich des #GivingTuesday und der

Zeit des Gebens startete Smile Train (http://www.smiletrain.org/),

die weltweit größte Lippenspaltenorganisation, heute ihre neue

Kampagne "Give Smiles (https://www.smiletrain.org/lp/givesmiles/)"

("Lächeln zaubern"), durch die mehr Kindern auf der ganzen Welt zu

einem Lächeln und glücklicheren, gesünderen Leben geholfen werden

soll.



Ab sofort bis einschließlich zum 31. Dezember wird Smile Train

genug Spenden sammeln, um 2.017 Kindern mit Lippenspalten dank Give

Smiles ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mithilfe von neuester

hochmoderner Technologie launcht Smile Train am #GivingTuesday

offiziell eine neue und vollständig digitale

Social-Funding-Plattform. Ziel ist es, an diesem Tag genug Spenden

für 33 lächelnde Patienten zu sammeln. Statt Geschenken schlägt Smile

Train vor, dass Unterstützer ihre eigenen personalisierten

Social-Fundraising-Seiten (http://www.smiletrain.org/givesmiles)

schaffen, damit ihre Familien und Freunde ein Lächeln verschenken

können.



"Wir freuen uns so sehr, am #GivingTuesday feiern und unsere

Give-Smiles-Kampagne starten zu können", erklärt Susannah Schaefer,

CEO von Smile Train. "Wir hoffen, dass wir dank der Unterstützung

unserer Spender, berühmten Botschafter, Geschäftspartner,

Community-Fundraiser und Partner aus dem Medizinbereich bis zum Ende

des Jahres unser Ziel erreichen und weiteren 2.017 Kindern mit

Lippenspalten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und ihr Leben

verbessern können!"



Im Rahmen von #GivingTuesday und Give Smiles nehmen mehrere

berühmte Botschafter, Geschäftspartner und Community-Fundraiser von

Smile Train aus aller Welt an der Aktion teil. Die wichtigsten

Aktivitäten sind:



- Community-Fundraiser im Vereinigten Königreich: Smile Train UK

startete den #GivingTuesday mit regionalen Schulen, indem die



Organisation im Rahmen des "Students for Smile Train"-Programms

Partys zum Dekorieren mit Ornamenten veranstaltet.

- Smile Train India: Susannah Schaefer, CEO von Smile Train, feiert

in Agra den #GivingTuesday mit einigen der regionalen indischen

Partnerkrankenhäuser und Partner der Organisation aus dem

Medizinbereich, die 365 Tage im Jahr vor Ort

Lippenspalten-Patienten helfen.

- Globale Unterstützung: Die globalen Partner aus dem Medizinbereich

der Organisation und Mitarbeiter in ganz Asien, Lateinamerika und

Afrika nehmen an der Social-Media-Kampagne Give Smiles teil, um

Kinder mit Lippenspalten zu unterstützen und auf diese Fehlbildung

aufmerksam zu machen.

- Engagement von Berühmtheiten: Die berühmten Unterstützer von Smile

Train engagieren sich an diesem #GivingTuesday, indem sie spezielle

Veranstaltungen auf der ganzen Welt organisieren, an verschiedenen

Aktivitäten in den sozialen Medien teilnehmen und die ikonischen

Smile Jars von Smile Train dekorieren, um andere in dieser Zeit des

Gebens zu Großzügigkeit zu inspirieren.

- Geschäftspartner engagieren sich: - Dr. Brown leistet im Rahmen

einer neuen Partnerschaft mit Smile

Train essentielle Ernährungsunterstützung für Familien, die unter

Mangelernährung leiden und Schwierigkeiten haben, Kinder mit

angeborenen Lippen- und/oder -Kiefer-Gaumenspalten zu füttern.

Über die Partnerschaft wird ein Teil der Einnahmen vom Specialty

Feeding System von Dr. Brown für die Finanzierung der globalen

Maßnahmen von Smile Train verwendet.

- Masimo schloss sich im Rahmen einer Partnerschaft mit Smile Train

zusammen, um die Sicherheit von Patienten, die in

Entwicklungsländern mit einer Lippenspaltenoperation behandelt

werden, zu gewährleisten. Die

Krankenschwester-Ausbildungsprogramme und Partnerkrankenhäuser

von

Smile Train profitieren von einer Sachspende von mehr als 460

Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion®

Pulsoximetern. Masimo richtete zudem eine

Social-Fundraising-Seite

ein, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und Spenden für

operative Eingriffe zur Korrektur von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten

für weitere 60 Kinder zu sammeln.

- Verschiedene Geschäftspartner - einschließlich Masimo, Monroe

Trades, Elf Magic, Infogroup u. a. - sagten ihre Unterstützung in

dieser Weihnachtszeit zu und werden eigene Spendenseiten

einrichten und ihre Mitarbeiter zur Teilnahme an Smile Train

aufrufen.



Um mehr über Smile Train zu erfahren, Ihre eigene

Social-Fundraising-Seite einzurichten oder in dieser Weihnachtszeit

zu spenden, besuchen Sie: smiletrain.org/givesmiles (https://www.smil

etrain.org/givesmiles/?_ga=1.123797517.620803395.1441115707). Folgen

Sie Smile Train auf Twitter und Instagram (at)SmileTrain und erhalten

Sie die neuesten Updates fürs ganze Jahr.



Über Smile Train



Smile Train ist eine internationale Kinderhilfsorganisation mit

einem nachhaltigen Ansatz, der sich gezielt auf ein einziges und

lösbares Problem richtet: Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Millionen von

Kinder in Entwicklungsländern, die an einer unbehandelten

Lippen-Kiefer-Gaumenspalte leiden, leben isoliert, haben vor allem

jedoch Schwierigkeiten beim Essen, Atmen und Sprechen. Operative

Eingriffe zur Korrektur von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten sind einfach

und führen zu einer unmittelbaren und nachhaltigen Transformation.

Unser nachhaltiges Modell umfasst Schulung, Finanzierungsangebote und

Ressourcen, um regionale Ärzte in mehr als 85 Entwicklungsländer

dabei zu unterstützen, zu 100 % kostenfreie operative Eingriffe zur

Korrektur von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und umfassende

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Behandlungen in ihren eigenen Gemeinden

anzubieten. Um mehr über den nachhaltigen Ansatz von Smile Train zu

erfahren, durch den Spenden sowohl eine unmittelbare als auch

langfristige Wirkung haben, besuchen Sie: smiletrain.org

(http://smiletrain.org/).







Pressekontakt:



Smile Train

Nijha Diggs, Director of Public Relations

646.751.3231

ndiggs(at)smiletrain.org

Edelman

Matthew Frappier, Vice President

212.277.3786

Matthew.Frappier(at)edelman.com



Original-Content von: Smile Train, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Smile Train

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 22:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1430513

Anzahl Zeichen: 6828

Kontakt-Informationen:

Firma: Smile Train

Stadt: Smile Train startet Give-Smiles-Spendenkampagne, um 2.017 Mal ein neues Lächeln zu zaubern New





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung