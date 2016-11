Luxussafari in Kenia – wo Komfort und Abenteuer aufeinandertreffen

(firmenpresse) - Darf´s ein bisschen Luxus sein? Aber gerne, werden die Meisten sagen, jedoch im Zusammenhang mit einer Safari Zweifel an der Bequemlichkeit einer solchen Reise hegen. Eine Luxussafari in Kenia wie die 3-tägige Masai Mara Safari mit Übernachtung im Intrepids Camp des Portals kenia-safari.de vereint Komfort mit Abenteuer. Die An- und Abreise zum Camp erfolgt bequem mit dem Flugzeug. Dort selbst erwarten die Reiseteilnehmer geräumige Zelte, die in einer exponierten Lage und leicht erhöht auf Stelzen errichtet wurden. Sie ermöglichen einen weitschweifenden Blick auf die Umgebung.



Schon die Anreise zum Camp ist ein Erlebnis



Der Flug zur Safari endet auf dem Airstrip in der Masai Mara. Es sind nur wenige Kilometer bis zum Camp, die mit dem Safarijeep zurückgelegt werden. Bereits diese kurze Fahrt ist ein Erlebnis, denn es gibt die ersten Wildtiere zu entdecken. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Erholungspause werden am späten Nachmittag wieder die Jeeps bestiegen, um zu einer Pirschfahrt bis zur Abenddämmerung aufzubrechen. An den nächsten Tagen werden weitere davon folgen.



5-Sterne-Luxus inmitten der afrikanischen Wildnis



Das Intrepids Camp ist ein 5-Sterne-Camp am Ufer des Talek River und bietet Luxus pur inmitten der afrikanischen Wildnis. Die Masai Mara ist bekannt für ihren Tierreichtum. Hier sind etwa die Big Five Afrikas - nämlich Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard - zuhause. Während der großen Tierwanderung im Sommer gesellen sich Millionen von Gnus und Zebras hinzu. Sie durchqueren die Steppe auf der Suche nach ergiebigen Weidegründen und bescheren den Raubtieren einen reich gedeckten Tisch.





http://www.kenia-safari.de/luxus-safaris.htm



Die Seite kenia-safari.de wird vom sächsischen Taucha aus betrieben. Die Betreiber des Portals haben sich auf Safarireisen in Ostafrika spezialisiert. Bei der Zusammenstellung der Reisen werden die persönlichen Wünsche des Kunden berücksichtigt. Dieser profitiert zudem von der über 25-jährigen Safarierfahrung des Teams.



