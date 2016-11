Grossbritannien-News.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Großbritannien!

Das Portal Grossbritannien-News.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Großbritannien!

(firmenpresse) - Das Vereinigte Königreich (Langform Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (englisch United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), ist ein auf den Britischen Inseln vor der Nordwestküste Kontinentaleuropas gelegener Staat.



Im Deutschen wird er meistens vereinfacht als Großbritannien bezeichnet, was aber streng genommen nur die geographische Bezeichnung für die Hauptinsel der Britischen Inseln ist.



Der größte Inselstaat Europas ist eine Union aus den Landesteilen England, Wales, Schottland und Nordirland.



Das Vereinigte Königreich liegt ganz in der gemäßigten Klimazone - das Klima ist feucht und aufgrund des Einflusses des Golfstroms wärmer als in anderen Gebieten auf den gleichen Breitengraden.



Web-Link zum Großbritannien-Portal Grossbritannien-News.de: http://www.grossbritannien-news.de



Mit rund 64,1 Millionen Einwohnern ist das Vereinigte Königreich der drittbevölkerungsreichste Staat der Europäischen Union. Mit einem Referendum am 23. Juni 2016 wurde aber der Austrittsprozess (verkürzt Brexit genannt) aus der Europäischen Union in Gang gesetzt.



Das Land hat keine offizielle Amtssprache, Englisch ist jedoch de facto offizielle Sprache und wird von 95,5 % der Bevölkerung als einzige Landessprache verwendet.



Das Vereinigte Königreich ist Gründungsmitglied der NATO sowie der Vereinten Nationen. Es ist außerdem Atommacht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und einer der G7-Staaten.



Das Vereinigte Königreich besitzt internationalen Einfluss insbesondere auch aufgrund des weit verbreiteten Gebrauchs der englischen Sprache und des Commonwealth of Nations.



Web-Link zu den Großbritannien-News & -Infos: http://www.grossbritannien-news.de/modules.php?name=News



Das Vereinigte Königreich ist formal eine konstitutionelle Monarchie, da der britische Monarch theoretisch die Regierung absetzen kann, in der Praxis aber aufgrund eines jahrhundertelangen Gewohnheitsrechts nicht von diesem Recht Gebrauch macht.





Es handelt sich daher faktisch um eine parlamentarische Monarchie, da auch das Parlament das Recht hat, die Regierung abzusetzen.



Das Vereinigte Königreich zählt zu den am stärksten deregulierten und privatisierten Volkswirtschaften der Welt.



Der Dienstleistungssektor wird aktuel von den Finanzdienstleistungen dominiert, insbesondere von Banken und Versicherungen.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Grossbritannien-News.de, Großbritannien, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Vereinigtes_Königreich bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_Königreich) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vereinigtes_Königreich&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Dienstag dem 29. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.grossbritannien-news.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Vereinigtes_Königreich bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_Königreich) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vereinigtes_Königreich&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Vereinigtes_Königreich aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 29.11.2016 - 23:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1430515

Anzahl Zeichen: 3746

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.