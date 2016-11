Neu im Onlineshop – die Maier Bad Armaturen Serie „Kryos“

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

(firmenpresse) - Griferías Maier – dieser Name steht für hochwertige und exklusive Badarmaturen. Seit über drei Jahrzehnten erobern diese von Barcelona aus die Welt und bringen in jedes Bad einen Hauch von Luxus. Darüber hinaus machen sie dank ihrer erstklassigen Qualität ihrem Besitzer lange Freude und erfüllen natürlich zuverlässig ihre Funktion. Regelmäßig werden neue Serien herausgebracht. Gerade jetzt war es wieder soweit: Die Serie „Kryos“ feierte ihre Markteinführung und ist nun auch in Deutschland beispielsweise über cht-cottbus.de erhältlich. Ausstattungsmerkmale von solch einem Maier Bad sind unter anderem Griffe aus Kristallglas, die mit Messing in verschiedenfarbigen Goldtönen kombiniert wurden.



Eine persönliche Wohlfühloase mit Maier Armaturen kreieren



Das Badezimmer hat sich in den letzten Jahrzehnten zur persönlichen Wohlfühloase gewandelt. Da kommen die Badarmaturen von Griferías Maier genau recht. Die Serie „Kryos“ lässt mit ihren luxuriösen Details und dem Gold jedes Bad in einem extravaganten Licht erscheinen. Verfügbar sind die Armaturen in den Farben Rosé Gold, Gold und Chrome, was ihnen ein edles Aussehen verleiht. Die „Kryos“ - Modellpalette reicht von diversen Waschtischarmaturen über Unterputzthermostate und Unterputzumsteller bis hin zu Brausebatteriesets inklusive Teleskopregenbrausestange und Handbrause.



Einfache Handhabung dank Click-Clack-Ablauf



Ein weiteres Merkmal von einigen der „Kryos“- Waschtischarmaturen sowie Bidetarmaturen ist der Click-Clack-Ablauf, der die Handhabung wesentlich vereinfacht. Dabei wird mit nur einem Handgriff der Ablauf geschlossen beziehungsweise geöffnet. Neben der neu eingeführten Serie aus dem Hause Griferías Maier sind auch andere wie etwa die Serie „Skip Diamond“ und „Luxury“ im Shop von CHT Cottbus zu finden.





http://www.cht-cottbus.de/maier-serien-badezimmer-kryos.htm



Die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH steht unter der Leitung von Thomas Junker. Seit mehr als 20 Jahren widmet sich der Fachhändler für Haustechnik den Bereichen Bad, Heizung, Sanitär und Elektro. In seinem Onlineshop auf cht-cottbus.de offeriert er ein umfangreiches Sortiment für den gesamten Wohnbereich.

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Firma: CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



