Für günstige Freilaufrollen entscheiden sich Einsteiger und Profis

(firmenpresse) - Die Freilaufrolle ist die am häufigsten verwendete Rolle im Angelsport. Sie überzeugt Einsteiger und Profis gleichermaßen. Sie schätzen an den Freilaufrollen die leichte Bedienung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Zu den Vertretern dieser Angelrollenfamilie zählen unter anderem die Black Widow BR Rollen, von denen wiederum einige Modelle auf angel-berger.de vorgestellt werden. Sie passen zur Black Widow Rutenserie und sind für eine Vielzahl von Zielfischen geeignet.



Für jeden Fisch die passende Rolle



Die Black Widow BR A 5000 wurde für das Angeln auf Karpfen, Zander, Barbe und Aal entwickelt. Der fein einstellbare Freilauf ermöglicht ein breites Einsatzgebiet. Die Angelrolle ist also sozusagen ein Allrounder. Weitere Merkmale sind drei Kugellager, eine INFINITE ANTI-REVERSE® Rücklaufsperre, eine Aluminiumspule, die Kurbel aus Aluminium mit Soft-Touch Kurbelknauf, ein Gyro Spin sowie eine Longlife Bügelfeder. Die Rolle ist außerdem in der Größe 4000 erhältlich. Obgleich der Name Black Carp Baitrunner 5000 vermuten lässt, dass die Rolle ausschließlich für das Angeln auf Karpfen angedacht ist, stimmt dies nicht. Neben dem Karpfenangeln findet sie beim Aal-, Hecht- und Zanderangeln Verwendung.



In Kombination mit einem Bissanzeiger auf Nummer sicher gehen



Das Freilaufsystem der vorgenannten Rolle arbeitet präzise und ermöglicht einen komplett freien Schnurabzug. Letzterer begünstigt das Anbeißen des Fisches, weil jener keinen Widerstand spürt. Der fehlende Zug auf der Angelschnur kann allerdings dazu führen, dass der Angler den Biss nicht spürt. Damit dies von Vornherein vermieden wird, hält der Shop von Angelsport Berger mit den Rollen kombinierbare Bissanzeiger bereit.







http://www.angel-berger.de/freilaufrollen.htm



Ein umfangreiches Angebot an Angelzubehör zu günstigen Preisen präsentiert das im sächsischen Pulsnitz ansässige Unternehmen Angelsport Berger in seinem Onlineshop auf angel-berger.de. Gesetzt wird ausschließlich auf Markenware von bekannten Herstellern und selbstentwickelte Produkte. Wird ein Bestellwert von 130 Euro erreicht, erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei.

Angelsport Berger

