Schlüsselpositionen erfolgreich durch eine Personalberatung in Berlin besetzen

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - Die Hauptstadt ist ein attraktives Pflaster zum Leben und Arbeiten. Dennoch mangelt es den Berliner Unternehmen an qualifizierten Arbeitskräften. Aus nahezu jeder Branche ertönen Hilferufe. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Handwerksunternehmen oder große Industriebetriebe handelt. Fast jedes Unternehmen ist auf der Suche. Die Besetzung von Schlüsselpositionen gestaltet sich häufig noch herausfordernder. Zur Rekrutierung von Führungskräften wird daher vielfach eine Personalberatung in Berlin eingeschaltet wie beispielsweise die HMP Personalberatung mit ihrer Seite hoffmannmelcher.de.



Personalberater stellen sich den Herausforderungen der Führungskräftesuche



Die Herausforderungen in der Führungskräftesuche unterscheiden sich gravierend von denen nach “normalen“ Mitarbeitern. Sie besteht vorrangig darin, dass hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte in der Regel nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Aufgabe sind. Sie können daher nicht über die sonst üblichen Wege wie Jobbörsen oder Stellenanzeigen in der Tagespresse erreicht werden. Personalberater greifen daher auf moderne Rekrutierungsmethoden wie die Direktansprache und die Multikanalsuche zurück. Dies bedarf einem hohen Maß an Professionalität, Diskretion und Individualität. Außerdem erfordert es ein ständiges Beobachten des Marktes und ein zeitnahes Reagieren auf Veränderungen. Die Fach- und Führungskräftesuche ist ein komplexes, zeitaufwändiges Unterfangen. Kurz gesagt: Es handelt sich um einen Full-Time-Job, den die Unternehmen unmöglich zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft professionell und effizient bewältigen können.



Experten rekrutieren Experten



Für die Rekrutierung von Experten braucht es Experten. Das dürften die gemachten Ausführungen hinreichend deutlich gemacht haben. Mit ihrem eigens entwickelten Fünf-Phasen-Rekrutierungsmodell konzentriert sich HMP vollumfänglich auf die Suche nach Spezialisten und Führungskräften für zu besetzende Schlüsselpositionen.









Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Personalbranche haben Henning Hoffmann und Jörg Melcher gesammelt. Von dieser langjährig aufgebauten Kompetenz konnte in der Vergangenheit eine Vielzahl von Mandanten der Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER profitieren. Der Fokus liegt auf der Rekrutierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften, die professionell und individuell identifiziert werden.

