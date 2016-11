Rheinische Post: Junge Union fordert härtere Abschiebepraxis: "Es darf keine Abschiebehindernisse geben"

(ots) - Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, hat

eine deutlich härtere Abschiebepraxis in Deutschland gefordert.

"Darüber zu diskutieren, die Asylverfahren von Flüchtlingen ohne

Passdokumente direkt zu beenden und auch erkrankte Flüchtlinge

abzuschieben, ist dabei vollkommen legitim. Es darf keine

Abschiebehindernisse geben", sagte Ziemiak der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Der JU-Chef

verteidigte auch die umstrittenen Forderungen von CDU-Vize-Chef

Thomas Strobl. "Thomas Strobls aktuellen Vorstoß unterstütze ich

ausdrücklich", sagte Ziemiak. "Für Flüchtlinge im Mittelmeer brauchen

wir den Grundsatz ,Retten, Versorgen, Zurückbringen'. Wer keine

Bleibeperspektive hat, muss sofort zurück." Rückführungszentren

beispielsweise in Ägypten, wie von Strobl vorgeschlagen, halte er für

sinnvoll, sagte Ziemiak. Der JU-Chef zweifelt zudem daran, dass

Griechenland weiterhin im Schengenraum bleiben kann. "Wenn ein Staat

seine Außengrenzen nicht sichern kann, dann kann er auch nicht

Mitglied des Schengenraums sein", sagte Ziemiak. Die

Flüchtlingspolitik könne nur mit sicheren Außengrenzen funktionieren.

Ziemiak erklärte: "Sollte sich Griechenland nicht als willens und

fähig erweisen, seine Außengrenzen zu sichern, dann kann es nicht

Mitglied des Schengenraums sein."



