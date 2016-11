S-Polytec GmbH hat den Kunststoffplatten-Onlineshop komplett überarbeitet

S-Polatyc startet in das neue Jahr 2017 mit einem neuen Kunststoffplatten-Onlineshop.

Neue Optik, verbesserte Funktionen und eine größere Produktpalette erwartet die Besucher.

(firmenpresse) - S-Polytec lässt Mitte November 2016 den neuen Shop für Kunststoffplatten online schalten. S-polytec setzte bei dem neuen Shop auf moderne Technik die stabilere Funktion des Shops und optimale Besucherführung gewährleistet. Zentrale Bedeutung bei der Shopumsetzung nahm die Suchmaschinenoptimierung ein. Die gesamte Technik wurde SEO optimal ausgewählt und aufgebaut.

Aber auch die Optik hat ordentlich Politur bekommen. Neue Produktbilder, farblich angepasste Texte und wenig ablenkende Elemente mit denen moderne Shops aktuell gerade zu überladen sind. Klare und verständliche Struktur die für einfache Shopübersicht sorgt.

Der neue Shop wurde sofort in drei Sprachen aufgebaut. So gehören neben dem deutschen Kunststoffplattenshop auch der englische und der niederländische Shops nun mehr dazu.



Besuchen Sie unseren neuen Shop unter www.s-polytec.de. Für Ihr Feedback wären wir Ihnen sehr dankbar.



S-Polytec Team





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 2011 vertreibt S-Polytec GmbH aus Goch Kunststoffplatten. Schon damals hatte S-Polytec einen speziellen Onlineshop entwickelt. Die Spezialität lag in der Möglichkeit die Platten auf Wunschmaß online bestellen zu können. In 2014 ist S-Polytec in die Befräsung von Kunststoffplatten eingestiegen um den Kunden die größtmögliche Flexibilität in Bezug auf Schneidkonturen bieten zu können. In dien letzen Jahren sind auch das Lager- und Lieferprogramm von S-Polytec stätig gewachsen. Aktuell umfasst das Lieferprogramm ABS Platten, PE Platten, PVC Platten, PTFE, PP, Acrylglas, Polycarbonat und viele weitere Kunststoffplatten.

