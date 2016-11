Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik



Grünes Licht vom Kabinett: Land will Stadtforst Salzwedel kaufen

(ots) - Die Landesregierung will einen großen Teil des

Salzwedeler Stadtforstes kaufen. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Das Kabinett

hat am Dienstag eine entsprechende Vorlage von Umweltministerin

Claudia Dalbert (Grüne) gebilligt. Es geht um 378 Hektar aus dem

Gesamtpaket von 1 400 Hektar. Dalbert begründet den Einsatz des

Landes mit der hohen Schutzwürdigkeit der Fläche: "Das ist einer der

wenigen Feuchtwälder, die wir haben", sagte sie der Zeitung. Der

Ankauf soll Sachsen-Anhalt helfen, ein selbstgestecktes Ziel zur

Artenvielfalt zu erreichen. Zehn Prozent des Landeswaldes sollen

Urwald werden, also forstlich nicht genutzt werden. "Mit der Fläche

in Salzwedel würden wir dieses Ziel erreichen", so Dalbert.

Umweltschützer befürchten zudem, dass ein privater Käufer den Wald zu

Jagdzwecken umgestalten könnte - große Wildschweinbestände aber seien

schädlich für das fragile Gleichgewicht. Die Stadt Salzwedel will

ihren Stadtwald veräußern, um die Finanznot der Kommune zu mildern.







Kommentare zur Pressemitteilung