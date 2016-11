Bewerbungen für 2. Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians ab sofort möglich

(ots) - Die 2. Zhuhai International

Mozart Competition for Young Musicians ("der Wettbewerb") feierte

ihren Auftakt mit einer Eröffnungszeremonie, die am 29. November 2016

im Huafa CAPP Grand Theater in Zhuhai, China, stattfand.



Die Eröffnungszeremonie wurde von geladenen

Führungspersönlichkeiten und Ehrengästen besucht, einschließlich Long

Guangyan, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Zhuhai, Sarah

Wedl-Wilson, Vizedekanin der Universität Mozarteum Salzburg,

Professor Paul Roczek, Violin Artistic Director des Wettbewerbs,

Zhong Ming, Vice General Manager der Huafa Group, Li Xumin, Vice

President der Guangdong Musicians Association sowie andere.



Seit der Wettbewerb 2015 erstmals abgehalten wurde, ist er zu

einer wichtigen internationalen Musikveranstaltung in Zhuhai

geworden. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre mit der Zielsetzung

statt, neue, talentierte Jungmusiker aus aller Welt zu entdecken und

ihre weitere kreative Entwicklung zu fördern.



Der von der Zhuhai Huafa Group durchgeführte Wettbewerb wird von

der Universität Mozarteum Salzburg ausgerichtet und findet vom 12.

bis 24. September 2017 in Zhuhai statt. Der Veranstaltungsort des

Wettbewerbs, das Huafa CAPP Grand Theater, ist ein erstklassiger,

umfassender Schauplatz, der für seine einzigartige Architektur und

sein modernes Bühnendesign bekannt ist und sich perfekt für

Darbietungen eignet.



Der Wettbewerb umfasst zwei Kategorien: Klavier und Geige. Jede

Kategorie ist in drei verschiedene Altersgruppen unterteilt: 12 Jahre

oder jünger (Gruppe A), 13 bis 16 Jahre (Gruppe B) und 17 bis 23

Jahre (Gruppe C). Neben den vier besten Mitstreitern jeder Kategorie

erhalten auch die Wettbewerber spezielle Auszeichnungen, die die

meisten Stimmen des Online-Publikums erhalten.



Online-Bewerbungen sind nun auf der offiziellen



Wettbewerbs-Webseite (www.zhmozart.org) erhältlich und Einreichungen

werden bis zum 30. April 2017 angenommen. Bewerber können ausgefüllte

Bewerbungsformulare online einreichen und Aufzeichnungen ihres

Repertoires auf CD bis zum 30. April 2017 an die Büros der

Organisationskomitees in Zhuhai oder Österreich senden.

Annahmebestätigungen für den Wettbewerb werden bis spätestens 30. Mai

2017 an erfolgreiche Bewerber versendet.



Während der Veranstaltung sind Foren, Bildungsseminare sowie

Sonderveranstaltungen, die mit dem Wettbewerb in Verbindung stehen,

für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Publikum wird die Möglichkeit

erhalten, vielen ausgezeichneten Jungmusikern aus aller Welt zu

begegnen sowie in die Begeisterung und Freude über diesen

renommierten Wettbewerb einzustimmen.







