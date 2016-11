NOZ: Gewerkschaft NGG fordert für mehr als 2,2 Millionen Beschäftigte Lohnplus von bis zu 5,5 Prozent

(ots) - Gewerkschaft NGG fordert höhere Entgelte für

mehr als 2,2 Millionen Beschäftigte



Lohnplus von bis zu 5,5 Prozent bei Lebensmittelproduzenten sowie

Hotel- und Gaststättengewerbe angestrebt



Osnabrück. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)

fordert in der anstehenden Tarifrunde für die mehr als 2,2 Millionen

Beschäftigten aus der Lebensmittelbranche sowie dem Hotel- und

Gaststättengewerbe 4,5 bis 5,5 Prozent mehr Geld. Das berichtet die

"Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf einen

Beschluss des NGG-Hauptvorstandes. Damit hat die NGG als eine der

ersten großen Gewerkschaften eine Forderung für die Tarifrunde 2017

aufgestellt.



Neben einer Erhöhung der Entgelte strebt die Gewerkschaft

sogenannte Demografie-Tarifverträge in den beiden Branchen an. Laut

NGG-Vizevorsitzendem Claus-Harald Güster sollten in diesem Zuge die

Arbeitsbedingungen "der Beschäftigten verbessert werden, damit diese

gesund die Regelarbeitszeitgrenze erreichen".







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.11.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1430537

Anzahl Zeichen: 1345

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung