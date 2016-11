auvisio DVB-T2-Receiver mit H.265/HEVC für Full-HD-TV

Antennen-Fernsehen in Full-HD-Qualität genießen

auvisio DVB-T2-Receiver mit H.265/HEVC für Full-HD-TV, HDMI& SCART, LAN, USB, www.pearl.de

(firmenpresse) - Umschalten auf das beste Fernseh-Erlebnis: Nur mit DVB-T2 empfängt man ab Mitte 2017 überall

in Deutschland das unverschlüsselte Fernsehprogramm per Antenne in voller Full-HD-Qualität!

Digitales Fernsehen auf jedem Gerät - ob Flachbild-TV oder alter Röhren-Fernseher: Dank

SCART- und HDMI-Anschluss erlebt man mit diesem Receiver von auvisio die ganze Welt des

digitalen terrestrischen Fernsehens auf fast jedem TV-Gerät!

Die beste Bildqualität, die es je beim Antennen-Fernsehen gab: Mit der Unterstützung für den

modernen H.265/HEVC-Bildkompressions-Codec empfängt man Full-HD-Programme in voller

1080p-Auflösung - besser als über Satellit!

Immer, was gerade läuft: Der elektronische Programmführer informiert ausführlich über das

aktuelle Fernseh-Programm. So wählt man gezielt den Sender aus, auf dem gerade die Lieblings-

Sendung läuft.

Inhalte von USB-Medien abspielen: Per integriertem Media-Player genießt man Filme, Videos und

mehr von USB-Stick und externer Festplatte direkt auf dem Fernseher!

- DVB-T2-Receiver DTR-400.fhd für terrestrischen digitalen Fernsehempfang in Full HD

- Empfängt alle unverschlüsselten DVB-T2-Sender in Full-HD-Qualität

- TV- und Radio-Modus

- Elektronischer Programmführer (EPG)

- Media-Player für die Wiedergabe von Inhalten von USB-Stick oder Festplatte

- Empfang von Internet-Diensten wie Wettervorhersage via LAN-Anschluss möglich

- Fernbedienung mit 45 Tasten

- 3 Bedientasten an der Gehäuse-Front: Programmwechsel +/-, Ein/Aus

- LED-Display zur Anzeige von Uhrzeit, Sendernummer und Geräte-Status

- Unterstützte Video-Codecs: H.265/HEVC, H.264, Xvid, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1

- Unterstützte Audio-Formate: Dolby Digital, Dolby Digital Plus

- Unterstützte Frequenz-Bereiche: VHF 174 - 230 MHz, UHF 470 - 862 MHz

- Anschlüsse: Antennen-Ein- und Ausgang, LAN (RJ-45), HDMI 1.4, S/PDIF koaxial (Cinch),

SCART, USB

- Status-LED

- Stromversorgung Receiver: 230 V (Euro-Stecker), Fernbedienung: 2 Batterien/Akkus Typ

AAA/Micro (bitte dazu bestellen)

- Maße: 168 x 97 x 36 mm, Gewicht: 345 g

- DVB-T2-Receiver inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

Preis: 39,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EUR

Bestell-Nr. PX-1980 Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX1980-1203.shtml





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL.GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

presse(at)pearl.de

07631-360-417

http://www.pearl.de



Datum: 30.11.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1430549

Anzahl Zeichen: 3022

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL.GmbH

Ansprechpartner: Heiko Loy

Stadt: Buggingen

Telefon: 07631-360-417





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung