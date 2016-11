Lesevergnügen mit Marika Krücken

Marika Krücken, geboren in Uelzen bei Hannover, lebt mit ihrer Familie in Köln. Seit 1985 schreibt sie Kindergeschichten.

Bücher der Autorin:

Die Geschichtenerzählerin: Märchen und Fabeln für Erwachsene

„Geschichtenerzähler brauchen strahlende Kinderaugen, um ihre Märchen erzählen zu können“, erfährt Emina auf dem Marktplatz ihrer Stadt. Aber Märchen sind nicht nur für Kinder gemacht – auch Erwachsene möchten für kurze Zeit dem Alltag entfliehen und in die Welt der Fantasie eintauchen. Marika Krücken hat 17 moderne Märchen und Fabeln zum Lesen und Vorlesen aufgeschrieben. Sie sind humorvoll oder romantisch, ironisch oder nachdenklich. aber immer voller Poesie. „Die Geschichtenerzählerin" ist ein besonderes Lesevergnügen für jedes Alter. Und wenn sie nicht gestorben ist, erzählt sie heute noch ihre Geschichten im Land der Geschichtenerzähler.

Taschenbuch: 132 Seiten

Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (13. Mai 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3943650154

ISBN-13: 978-3943650150



Weihnachtsduft mit Zimtgebäck: Weihnachtsgeschichten für jedes Alter

Man nehme sorgfältig ausgewählte romantische, anmutige, moderne und klassische Elemente von zauberhaften Weihnachtsgeschichten und gebe diese in eine große Teigschüssel.

Gut vermischen und liebevoll durchkneten. Nach einer kurzen Ruhezeit, auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und mit Weihnachtsformen leckere Leseplätzchen ausstechen. Diese Adventskekse sind so schmackhaft, dass sie für jedes Alter bekömmlich sind. Ideal auch als kleines Mitbringsel.

Ein Fotogeschenkband mit 12 Weihnachtsgeschichten für große und kleine Leute

Buch ist mit 8 Farbbildern ausgestattet und auf Fotobrillant gedruckt.



Broschiert: 68 Seiten

Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (28. August 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3943650308

ISBN-13: 978-3943650303



Flups & Flaps: Auf Abenteuerlichen Wegen

Wie fühlt es sich an, wenn man nicht so aussieht wie alle anderen? Eine Geschichte vom Anderssein, von Akzeptanz und einem weißen Eichhörnchen, das einfach nur anders aussieht als seine Artgenossen rundherum. Flaps soll seine kleine Schwester Flups suchen. Als er sie endlich gefunden hat, erleben die beiden Eichhörnchen viele Abenteuer im Wald und in der großen Stadt. Im Supermarkt geraten sie sogar in eine Mausefalle. Wie sie wieder nach Hause kommen, erzählt dieses spannende Buch für Kinder ab 4 Jahre. Die Geschichte ist mit 17 zauberhaften Comic-Zeichnungen illustriert. Im Anhang befindet sich ein kleines Tier-Lexikon mit 6 Abbildungen von den handelnden Tieren. Cover- und Buchillustrationen: Stefan Bischoff Schöpfer der Malte-Comics aus dem Pax et Bonum-Verlag

Broschiert: 52 Seiten

Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (18. April 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3943650650

ISBN-13: 978-3943650655



Marienkäfer Siebenpünktchen: Eine ungewöhnliche Freundschaft

Marienkäfer gelten als Glücksbringer. Vielleicht, weil jeder Gärtner Glück hat, wenn er die kleinen Blattlausvertilger auf seinen Pflanzen entdeckt. Oder weil wir schon als Kinder ein großes Glücksgefühl empfunden haben, wenn sich ein Marienkäfer auf unserer Hand niedergelassen hat? Was auch immer der Grund dafür sein mag, dass diese sympathischen Käfer die Fantasie anregen. nimm dir die Zeit zum Träumen. Tauche ein in das Leben des Marienkäferkindes Siebenpünktchen, das mit seiner Familie in einem wunderschönen Rosenstock im Garten lebt. Die Geschichten schildern seine ersten Versuche, Freundschaften zu schließen. So lernt es den Umgang mit anderen Käferkindern und den Wert einer Freundschaft zu erkennen. 'Marienkäfer Siebenpünktchen' wurde liebevoll von Marika Krücken geschrieben und gezeichnet; das Buch ist für Kinder im Vorschulalter, im Kindergarten und im ersten Lesejahr geeignet.

Taschenbuch: 56 Seiten

Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (1. März 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3943650073

ISBN-13: 978-3943650075



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



