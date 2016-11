Pfiffige Möglichkeit, um Vereinskasse zu füllen!

Mit einer Buyezee Lizenz die Vereinseinnahmen steigern. Ein neues Unternehmen ermöglicht es Vereinen, einen eigenen Internet-Shop zu besitzen und Ihre Geldeinnahmen durch passives Einkommen zu erhöhen

Dieser Online-Shop steigert Vereinseinnahmen

(firmenpresse) - Vereinseinnahmen zu steigern funktioniert ganz einfach mit Buyezee! Diese weltweite Handels-Plattform funktioniert wie eine gigantische "Google Suchmaschine fürs Einkaufen", bei der man die Möglichkeit hat, mehrere hundert Millionen Produkte namhafter Hersteller zu vergleichen. Auch Amazon und Ebay haben sich dieser Plattform angeschlossen. Dieses marktführende Online-Shopping-Portal bietet die perfekten Werkzeuge für die Mitglieder der Vereine, um beispielsweise Produkte von Tausenden von Handelsnamen, Flüge und Hotels weltweit zum günstigsten Preis zu erwerben. Die Vereine sind damit an jeder Bestellung, die über den eigenen Buyezee Shop getätigt wird, beteiligt und können damit Ihre Vereinskasse aufbessern! Dasselbe gilt für Wohltätigkeitsorganisationen und Schulen.



Buyezee wurde im Juni 2014 in Delaware USA gegründet. Das Unternehmen ist 100% schuldenfrei und war innerhalb von 6 Monaten nach der Gründung schon profitabel. Momentan verfügt das Unternehmen über eine E-Commerce Präsenz in 11 Ländern, es wird aber in immer neue Länder expandiert.



Hier ist ein Mustershop: www.buy-online24.com



So geht's: Der Verein eröffnet unter www.hiller.buyezee.net einen vereinseigenen Shop. Dazu wählt man den Menüpunkt "Shop-Owner" aus, dann "Registrierung" und scrollt bei "wählen Sie Ihr Paket" auf den Punkt "kostenlose Partnerboutique". Nach Abarbeiten der kompletten Anmeldung wählt der Verein eine individuelle Domain Adresse. Der Domain-Name kann im internen Bereich verändert werden.



Mit der kostenpflichtigen Lizenz Starter-Shop-Owner bekommt der Verein die Möglichkeit, die eigene Vereins-Homepage in den eigenen Shop einzubinden.



Jetzt fordert die Vereinsführung einfach nur noch alle Vereinsmitglieder auf, Ihre zukünftigen Internetbestellungen z. B. bei Amazon und Ebay über den vereinseigenen Buyezee-Shop abzuwickeln. Selbstverständlich beinhaltet dies auch alle Buchungen für Flüge und Hotels für die nächste Urlaubs- oder Geschäftsreise der Vereinsmitglieder.





Und schon kann sich der Vereinsvorstand über die zusätzlichen Vereinseinnahmen, die durch die Mitglieder generiert werden, freuen und in neue Vereinsprojekte investieren.



Das ist eine Win-Win-Situation für die Vereinsführung und seinen Mitgliedern.









http://hiller.buyezee.net



Hiller

Am Ziegelanger 44, 86899 Landsberg am Lech

