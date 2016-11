Aptuit gibt Ausweitung seiner Substanzbibliothek bekannt

(ots) -



Teil einer Investition von 5 Millionen USD für die integrierte

Medikamententdeckung



Aptuit LLC hat heute bekannt gegeben, seine führende

Prüfbibliothek erfolgreich erweitert zu haben. Zusätzliche 150.000

neuartige Substanzen haben die Prüfsammlung auf über 400.000 erhöht.

Die neuen Substanzen wurden sorgfältig ausgewählt, um die starken

Entdeckungsfähigkeiten des Unternehmens zu erweitern. Die Ausweitung,

die durch neue Robotik und Infrastruktur zum Substanzmanagement

unterstützt wurde, ist Teil einer z usätzlichen Investition vom 5

Millionen USD für die integrierte Medikamententdeckung.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150709/234432LOGO )



Die erweiterte Sammlung liefert verbesserte chemische Vielfalt und

Abdeckung des chemischen Bereichs, Einhaltung von leitenden

Kriterien, bessere physisch-chemische Eigenschaften und optimale

medizinisch-chemische Lenkbarkeit. Vorteile werden für einen weiten

Bereich von Zielklassen und vorgesehenen Wirkungsweisen erwartet.



Dr. Stephan Fasler, CEO von Aptuit (Schweiz) AG, erklärte: "Ich

freue mich sehr über die zusätzliche Investition. Damit können wir

neuartige Substanzen besser identifizieren, und es bildet eine

branchenführende Lösung für unsere Biopharma-Kunden."



Dr. Jonathan Goldman, CEO von Aptuit, erklärte: "Wir sehen

weiterhin eine starke Nachfrage nach integrierten

Entdeckungsprogrammen, die zu hochwertigen Medikamentkandidaten

führen. Unsere zusätzliche Investition in Substanzen und

Automatisierung führt dazu, dass wir die besten Medikamentkandidaten

bei gleichzeitiger Kostenkontrolle erstellen können. Als führende

Partner-Forschungsorganisation setzen wir unsere Erneuerung der

klassenbesten integrierten Entdeckung und Entwicklung fort."



Informationen zu Aptuit



Aptuit verfügt über die vollständigste Angebotspalette an



Dienstleistungen für die Arzneimittelentdeckung in den frühen bis

mittleren Phasen der Arzneimittelentwicklung für die pharmazeutische

Industrie. Dazu gehören unter anderem Design und Entdeckung von

Arzneimitteln, Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen,

Feststoffchemie, CMC und präklinische Programme sowie

GLP/GMP-Programme, die die IND-Klassifizierung ermöglichen. Unsere

Niederlassungen in Großbritannien, Italien und der Schweiz bieten

vollständig integrierte Dienstleistungen rund um die Entdeckung und

Entwicklung von Arzneimittellösungen an.



Aptuit Holdings, LLC arbeitet mit Welsh, Carson, Anderson & Stowe

zusammen, einem der weltweit führenden Privatkapital-Investoren.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.aptuit.com







Pressekontakt:

jim.regan(at)aptuit.com

Telefon: +44 7464 544898



Original-Content von: Aptuit Holdings, LLC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Aptuit Holdings, LLC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.11.2016 - 08:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1430563

Anzahl Zeichen: 3144

Kontakt-Informationen:

Firma: Aptuit Holdings, LLC

Stadt: Greenwich, Connecticut





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung