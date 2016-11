EANS-Adhoc: HIRSCH Servo AG / Erstes Halbjahr 2016/17

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Halbjahresergebnis/6-Monatsbericht

30.11.2016



HINWEIS: Aufgrund des geänderten Bilanzstichtages ist die

Vergleichbarkeit des Halbjahres 2016/17 (April - September 2016) mit

dem Halbjahr der Vorjahresperiode (Juli - Dezember 2015) nur bedingt

gegeben.



* Konzernumsatz mit 50 Mio EUR um 12% höher als im Vergleichszeitraum

des Vorjahres, anhaltend positives Konzern-EBIT und Konzern-EGT *

7% Umsatzplus in der EPS-Verarbeitung gegenüber Vergleichszeitraum

des Vorjahres, starke EBIT und EGT Erhöhung durch Steigerung des

Rohertrags und Reduktion der Fixkosten * Umsatz im

Technologiebereich um 38% höher als im 1. Vorjahreshalbjahr, EBIT

und EGT gestiegen * Investitionsvolumen im 1. Halbjahr nahezu

verdoppelt * Weitere Produktionsstandorte in Rumänien zur Erweiterung

und Stärkung des Geschäftes



Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 lag der Konzernumsatz in

einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld um 12% über dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Geschäftsfeld

EPS-Verarbeitung verzeichnete einen Umsatzanstieg von 7%, im

Geschäftsfeld Technologie konnte der Umsatz gegenüber dem ersten

Vorjahreshalbjahr um 38% gesteigert werden. Gesamt konnten im

Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 50,4 Mio EUR (VJ: 45,0 Mio

EUR) erwirtschaftet werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte

sich deutlich auf 4,11 Mio EUR (VJ: 1,02 Mio EUR). Das Ergebnis vor

Steuern (EGT) verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 3,89 Mio EUR

(VJ: 0,62 Mio EUR).





1. Halbjahr 1. Halbjahr

2016/17 2015/16 Veränderung

Umsatz- und (Apr. - Sept. 2016) (Juli - Dez. 2015) in %

Ergebnisentwicklung in Mio EUR in Mio EUR



Umsatz 50,4 45,0 +12

Geschäftsfeld EPS- 40,9 38,1 +7

Verarbeitung

Geschäftsfeld 9,5 6,9 +38

Technologie

Betriebsergebnis 4,11 1,02 +304

(EBIT)

Geschäftsfeld EPS- 3,14 1,40 +124

Verarbeitung

Geschäftsfeld 0,98 -0,42 -

Technologie

Ergebnis vor 3,89 0,62 +530

Steuern (EGT)

Geschäftsfeld EPS- 2,89 1,02 +182

Verarbeitung

Geschäftsfeld 1,00 -0,45 -

Technologie

Mitarbeiter 645 594 +9

(Stichtag)





Das Periodenergebnis hat sich weiterhin auf 4,40 Mio EUR (VJ: 0,29 Mio EUR)

verbessert. Der Bilanzverlust hat sich um 4,6 Mio EUR auf -9,8 Mio EUR reduziert

(31.3.2016: -14,4 Mio EUR).



Die Eigenkapitalquote des HIRSCH Servo Konzerns erhöhte sich auf 46,9 %

(31.3.2016: 45,5 %).



Zum Stichtag 30.9.2016 beschäftigte die HIRSCH Servo Gruppe 645 Mitarbeiter

(VJ: 594 Personen). Die Erhöhung ist auf eine gestiegene Auftragslage

zurückzuführen.



Die Investitionen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres betrugen

rund 3,0 Mio EUR (VJ: 1,6 Mio EUR), was beinahe einer Verdoppelung entspricht.

Für das laufende Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von über vier

Millionen Euro budgetiert.



Entwicklung der Geschäftsfelder im 1. Halbjahr 2016/17:



Das Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung mit den beiden Bereichen EPS-Verpackungen und

EPS-Dämmstoffe erwirtschaftete im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 40,9

Mio EUR (VJ: 38,1 Mio EUR). Erhöhte Mengen im Verpackungs- und Dämmstoffbereich

führten trotz leicht rückläufigem durchschnittlichen Preisniveau insgesamt zu

einer 7%igen Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum 1. Vorjahreshalbjahr.

Der Umsatzanstieg und ein gestiegener Rohertrag führten zu einer EBIT-Erhöhung

auf 3,14 Mio EUR (VJ: 1,40 Mio EUR). Das EGT verbesserte sich auf 2,89 Mio EUR

(VJ: 1,02 Mio EUR).



Im Geschäftsfeld Technologie konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem ersten

Vorjahreshalbjahr um 38 % auf 9,5 Mio EUR (VJ: 6,9 Mio EUR) gesteigert werden.

Im Bereich Maschinen hielt die gute Nachfrage nach Vorschäumern an, auch im

Bereich Block- und Schneideanlagen (Dämmstoffe) und Formwerkzeuge sind gegenüber

dem Vergleichszeitraum des Vorjahres überdurchschnittlich viele Aufträge

eingelangt. Neben dem guten Absatz führte ein konsequentes Einkaufsmanagement zu

einem positiven Ergebnis.Das EBIT lag bei 0,98 Mio EUR (VJ: -0,42 Mio EUR) und

das EGT bei 1,00 Mio EUR (VJ: -0,45 Mio EUR).



Ausblick:

Wie bereits kommuniziert, wurden im August 2016 Verträge über den Erwerb von

zwei Produktionsstandorten der Arcon Srl in Bukarest und Sfantu Gheorghe

unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte unter den gängigen

aufschiebenden Bedingungen, wie die kartellrechtliche Genehmigung der

Transaktion durch die rumänische Wettbewerbsbehörde. Mit diesen beiden

Standorten und dem im Juli erworbenen Standort in Timisoara sowie unserer

Fertigung in Cluj würde HIRSCH künftig zu einem der beiden größten



Dämmstoffhersteller in Rumänien zählen.



Getreu dem Firmenleitbild "Mit Ideen expandieren" steht der

langfristige Ausbau der Vorreiterrolle in der Branche mit dem Ziel,

die HIRSCH Servo Gruppe zu einem der modernsten Unternehmen in der

EPS Industrie zu machen, an oberster Stelle.



Änderungen der im Jahresabschluss 2015/16 dargestellten

Eventualschulden und Eventualforderungen sind nicht eingetreten.



Der Halbjahresbericht entspricht den Anforderungen des IAS 34.

Weiters wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie

für den Jahresabschlussbericht 2015/16 angewendet.



Der Bericht zum ersten Halbjahr 2016/17 der HIRSCH Servo Gruppe wurde

weder einer vollständigen Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht

unterzogen.



Hinweisbekanntmachung Bericht zum 1. Halbjahr 2016/17: Der Bericht

zum 1. Halbjahr 2016/17 für die Periode 1.4.2016 bis 30.9.2016 steht

unter www.hirsch-gruppe.com > Investor Relations > Quartalsberichte

als Download zur Verfügung und kann bei der HIRSCH Servo AG, 9555

Glanegg, Nr. 58 und bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse

6-8, 1010 Wien, angefordert werden.



Der nächste Finanztermin ist der 28. Juli 2017 mit dem Bericht zum

Jahresergebnis 2016/17.



*Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse

mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei,

Italien und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares

Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®)

unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen

nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen

Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen,

Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und

Systembausteinen bis hin zu Thermozell®Leichtbeton-Produkten.



Rückfragen: Michaela Andritsch, Corporate Communications & Investor

Relations, Tel: 04277/2211-120, Fax-DW: -170, E-Mail:

michaela.andritsch(at)hirsch-gruppe.com, www.hirsch-gruppe.com



Rückfragehinweis:

Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Michaela Andritsch, Tel: 04277/2211-120, Fax-DW: -170

E-Mail: michaela.andritsch(at)hirsch-gruppe.com

www.hirsch-gruppe.com



Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------



Emittent: HIRSCH Servo AG

Glanegg 58

A-9555 Glanegg

Telefon: +43(0)4277 2211 120

FAX: +43(0)4277 2211 170

Email: investor(at)hirsch-gruppe.com

WWW: www.hirsch-gruppe.com

Branche: Verarbeitende Industrie

ISIN: AT0000849757

Indizes: WBI, Standard Market Auction

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Freiverkehr: Wien

Sprache: Deutsch



Original-Content von: Hirsch Servo AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hirsch Servo AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.11.2016 - 08:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1430564

Anzahl Zeichen: 9310

Kontakt-Informationen:

Firma: Hirsch Servo AG





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung