Endlich wieder Lierbar: Narc Genesis 150g, der Pre Workout Booster

(firmenpresse) - Der wahrscheinlich stärkste und effektivste Pre-Workout Booster und Pump Maximizer seit dem Verbot von AMP-Citrat und Agmatin, der so extrem ist, dass Sie diese Wirkstoffe nicht vermissen werden!



Produkt Highlights:



• Extremer, förmlich die Haut sprengender Pump der alles, was Sie kennen, übertreffen wird

• Extreme und lange anhaltende Energie für extreme und brutale Trainingseinheiten

• Brachiale Kraft, die Sie alle Trainingsplateaus durchbrechen lässt

• Rasiermesserscharfer Fokus der Sie alles außer Ihrem Training vergessen lassen wird

• Herauszögerung der Muskelerschöpfung für mehr Wiederholungen pro Satz und mehr Sätze pro Trainingseinheit

• Gesteigerte Proteinsynthese für einen maximalen Muskelaufbau

• Schnellere Regeneration während und nach dem Training

• Reduzierung der katabolen Kortisolspiegel während und nach dem Training

• Schnellere und größere Zuwächse an Kraft und Muskelmasse

• Glykogensparende Wirkung durch eine gesteigerte Verwendung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung der Muskulatur

• Enthält ausschließlich hoch wirksame Inhaltsstoffe in optimalen Dosierungen für eine maximale synergistische Wirkung

• Verwendet die einzigartige Polyhydrate™ Technologie für eine maximale Bioverfügbarkeit der entscheidenden Inhaltsstoffe



Ein Nachruf auf AMP-Citrat und Agmatin und ein völlig neuer Anfang



Im Bereich der Pre-Workout Supplementation sind dunkle Zeiten angebrochen. Vor kurzem wurde mit AMP-Citrat einer der stärkten und effektivsten Wirkstoffe für gesteigerte Kraft, gesteigerte Leistungsfähig und einen intensiveren Fokus in Europa verboten. Und als ob dies nicht bereits schlimm genug wäre, ereilte Agmatin, welches von vielen als der wirkungsvollste Stickstoffoxyd Booster für einen extremen Pump und eine gesteigerte Blutzufuhr zu den arbeitenden Muskeln angesehen wurde, das gleiche Schicksal. AMP-Citrat und Agmatin, wir werden euch schmerzlich vermissen.



Nachdem Sie jetzt wahrscheinlich einen Moment wehmütig und traurig innegehalten haben, möchten wir Ihnen eine gute Nachricht verkünden: das völlig neu entwickelte Narc Genesis besitzt eine so extreme Wirkung, dass Sie AMP-Citrat und Agmatin nicht vermissen werden. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie so etwas möglich ist? Die Antwort besteht in der Verwendung anderer hocheffektiver Inhaltsstoffe und dem wissenschaftlichen Wissen, wie man diese Wirkstoffe im richtigen Verhältnis so miteinander und mit anderen, auf den ersten Blick unscheinbaren erscheinenden unterstützenden Inhaltsstoffen kombinieren kann, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung maximal verstärken. Dieses Wissen unterscheidet GN Laboratories seit jeher von all den anderen Firmen, die einfach nur wahllos für sich alleine effektive Inhaltsstoffe zusammenrühren und sich dann wundern, warum andere Produkte, die dieselben Inhaltsstoffe enthalten, eine deutlich stärkere Wirkung besitzen.





Narc Genesis bietet Ihnen alles, was Sie sich von einem Pre-Workout Produkt wünschen!



Brachiale Kraft, maximale Trainingsleistung, Hinauszögerung der Erschöpfung und ein rasiermesserscharfer Fokus

Narc Genesis wird Ihnen die brutalsten und intensivsten Trainingeinheiten Ihres Lebens ermöglichen, bei denen Sie über das kalte Eisen der Gewichte dominieren und Ihre bisherigen persönlichen Rekorde pulverisieren werden. Sie werden Trainingseinheiten absolvieren, die so hart sind, dass sich 95% der anderen Trainierenden in Ihrem Fitnessstudio übergeben und danach weinend wie kleine Mädchen in die Umkleide zurück ziehen würden, falls sie je auf die Idee kämen, zu versuchen mit Ihnen mitzuhalten.

Sie werden mehr Wiederholungen mit schwereren Gewichten pro Satz und mehr schwere Sätze pro Trainingseinheit absolvieren, da Narc Genesis die Muskelerschöpfung stark hinauszögert und es Ihnen erlauben wird, länger maximale Leistungen zu erbringen, während Sie gleichzeitig über eine gesteigerte Kraft und unendliche Energie verfügen werden, die nicht von dieser Welt sind. ...Und wie wir alle wissen, ist ein schwereres Training mit mehr schweren Wiederholungen und Sätzen gleichbedeutend mit einem gesteigerten Trainingsstimulus, der letztendlich in deutlich schnelleren und stärkeren Zuwächsen an Kraft und Muskelmasse resultieren wird. Gleichzeitig wird Narc Genesis Ihre Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessern und Ihnen zu einem rasiermesserscharfen Fokus verhelfen, der Sie mit einem wahren Tunnelblick trainieren lässt. Sie werden dazu in der Lage sein, sich ausschließlich auf Ihr hartes Training zu konzentrieren und alles andere um sie herum zu vergessen. Schließlich sind Sie ja wegen des harten Kampfes mit dem Eisen im Gym und gehören nicht zu den „Trainierenden“, bei denen der Aufenthalt im Fitnessstudio primär aus Getratsche wie unter Waschweibern und dem Schlürfen von Kaffee und Sportgetränke an der Fitness Bar besteht.

Die einzige Frage, die offen bleibt, ist, ob Sie bereit für solche Trainingseinheiten sind, denn Narc Genesis ist nichts für Weicheier und unmotivierte Freizeitsportler in „schicken“ Markentrainingsanzügen.



Förmlich die Haut sprengender Pump und maximaler Blutfluss zur arbeitenden Muskulatur



Arnold Schwarzenegger hat den Pump während des Trainings einmal als besser als Sex bezeichnet. Wenn Sie seine Meinung teilen und einen förmlich die Haut sprengenden Pump in Verbindung mit einer extremen Vaskularität mit Adern wie eine Straßenkarte für das Geilst auf der Welt halten, dann werden Sie Narc Genesis lieben. Dieser Muskelpump ist nicht von dieser Welt und wird alles übertreffen, was Sie je zuvor erlebt haben. Sie müssen diesen Pump selbst erleben, denn Worte können ihn nicht annähernd akkurat beschreiben.

Dieser mörderische Pump wird von einem maximal gesteigerten Blutfluss zu Ihren arbeitenden Muskeln, sowie einer maximalen Durchblutung des Muskelgewebes begleitet. Hierdurch werden Ihre arbeitenden Muskeln während des Trainings schneller und mit größeren Mengen von dem versorgt, was sie in dieser Situation mehr als dringend benötigen: Aminosäuren, Kohlenhydrate, Sauerstoff und körpereigene anabole Hormone. Diese schnellere Versorgung wird Leistungsfähigkeit, Kraft und Durchhaltevermögen Ihrer Muskeln während des Trainings auf eine völlig neue, bisher unbekannte Stufe heben und Sie über die schwersten Gewichte dominieren lassen.

Gleichzeitig werden toxische Stoffwechselprodukte, die Ihre Muskelleistungen senken und in ausreichenden Mengen sogar ein Muskelversagen hervorrufen können, schneller über das Blut aus den Muskeln entfernt und wegtransportiert, so dass nichts Ihre brachiale Kraft und Ihre übermenschlichen Leistungen beeinträchtigen kann. Machen Sie keine halben Sachen. Optimieren Sie mit Narc Genesis die Versorgung Ihrer Muskeln während des Trainings, denn was bringen Ihnen die besten Nährstoffe im Körper, wenn diese nicht in vollem Umfang dorthin gelangen, wo sie am dringendsten benötigt werden?





Beschleunigte Regeneration und direkte Anregung des Muskelaufbaus



Wie wir alle wissen, wachsen Ihre Muskeln nicht während des Trainings, sondern während der Regenerationsphase nach dem Training. Während des Trainings selbst, herrscht im Körper sogar ein potentiell kataboles Umfeld, das einem Muskelabbau zuträglich ist. Auch an dieser Stelle kann Narc Genesis klar punkten, da es durch eine Steigerung des Blutflusses zu Ihren Muskeln Ihre Regeneration durch eine schnellere Zufuhr von für die Regeneration dringend benötigten Nährstoffen und anabolen Hormonen dramatisch beschleunigt und gleichzeitig das trainingsinduzierte katabole Umfeld im Körper in ein anaboles, den Muskelaufbau anregendes Umfeld verwandelt.

Da Narc Genesis aufgrund einer Anregung einer gesteigerten Verwendung von Fettsäuren als Energiequelle während des Trainings außerdem eine glykogensparende Wirkung besitzt, wird die Wiederauffüllung der Glykogenspeicher der Muskulatur deutlich schneller vonstatten gehen, da diese weniger stark entleert sind. Zusätzlich hierzu regt Narc Genesis die Muskelproteinsynthese für eine Reparatur der durch das Training beschädigten Muskeln, sowie ein maximales Muskelwachstum direkt an und enthält darüber hinaus hocheffektive Antioxidantien, die Muskelbeschädigungen durch eine trainingsinduzierte Erhöhung der Spiegel freier Radikale reduzieren können und die Regeneration fördern.

All dies führt in Kombination dazu, dass Sie sich deutlich schneller nach dem Training erholen und schneller wieder dazu in der Lage sind, die nächste brutale Trainingseinheit zu absolvieren. Und natürlich wissen Sie, dass Sie durch ein häufigeres Training in vollständig erholtem Zustand häufiger einen Wachstumsreiz für Ihre Muskeln setzen können, was Ihnen Zuwächse an Kraft und Muskelmasse bescheren wird, die sich jenseits Ihrer Vorstellungskraft befinden.







Welche innovativen und hocheffektiven synergistisch zusammenwirkenden Inhaltsstoffe enthält Narc Genesis?

Narc Genesis setzt sich aus der innovativen Narc Genesis Ultra Pump Matrix und der einzigartigen Narc Genesis Ultra Fokus Matrix zusammen, die Ihnen in ihrer Kombination das geben werden, von dem Sie bei anderen Pre-Workout Produkten nur träumen können.





Die Narc Genesis Ultra Pump Matrix



Die Narc Genesis Ultra Pump Matrix enthält eine innovative Kombination von Inhaltsstoffen, die Ihnen während des Trainings einen förmlich die Haut sprengenden Pump bescheren wird, während Sie gleichzeitig den Blutfluss zu den trainierten Muskeln steigert. Zusätzlich hierzu wird die einzigartige Narc Genesis Ultra Pump Matrix den Eintritt der Muskelerschöpfung hinauszögern und Ihre Muskelausdauer verbessern, so dass Sie mehr Wiederholungen pro Satz und mehr Sätze pro Trainingseinheit ausführen und hierdurch einen stärkeren Wachstumsreiz für Ihre Muskeln setzen können.

Doch was macht einen extremen Pump während des Trainings eigentlich so interessant? Natürlich ist ein förmlich die Haut sprengender Pump ein geiles motivierendes Gefühl, doch das ist eigentlich nur eine „nette“ Nebenwirkung. Ein gesteigerter Muskelpump basiert auf einer erhöhten Produktion von Stickstoffoxyd in den Wänden der Blutgefäße, die in einer Entspannung und Weitung der Adern resultiert. Durch die so geweiteten Adern fließt mehr Blut schneller zu den arbeitenden Muskeln und mit diesem Blut werden dringend benötigte Aminosäuren, Kohlenhydrate, Sauerstoff und körpereigene anabole Hormone in größerem Umfang zu den Muskeln transportiert, während gleichzeitig während des Trainings entstehende toxische Stoffwechselprodukte, die die Muskelleistung beeinträchtigen, schneller aus den Muskeln abtransportiert werden. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren wird die Leistungsfähigkeit Ihrer Muskeln steigern, den Eintritt der Erschöpfung hinauszögern, die Muskelregeneration beschleunigen und den Muskelaufbau maximieren.

Bei den Inhaltsstoffen der Narc Genesis Ultra Pump Matrix handelt es sich nicht wie bei vielen anderen Pre-Workout Produkten um einen Haufen willkürlich zusammen gewürfelter Wirkstoffe, sondern um eine präzise zusammengestellte synergistische Mischung von Inhaltsstoffen, dies sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken und perfekt zusammenwirken. Doch das ist noch nicht alles: bei den wichtigsten Inhaltsstoffen haben wir die deutlich überlegen und auch teurere Polyhydrate™ Form verwendet, die einen integrierten Säurepuffer zum Schutz der Wirkstoffe vor der zerstörerischen Wirkung der Magensäure, sowie eine Mischung gesunder probiotischer Bakterien, die Aufnahme und Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe signifikant erhöhen kann, umfasst. Wir haben also nichts dem Zufall überlassen – aber Sie hätten auch nichts anderes von GN Laboratories erwartet.





Arginin Polyhydrate™ (gepuffertes Arginin HCl)



Arginin HCl ist der am besten untersuchte und am häufigsten verwendete Inhaltsstoff zur Anregung der Stickstoffoxydproduktion. Arginin regt die Produktion eines Enzyms namens Endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase (kurz eNOS) an, das für die Produktion von Stickstoffoxyd in den Endothelialzellen der Wände der Blutgefäße verantwortlich ist. Eine erhöhte Produktion dieses Enzyms ist gleichbedeutend mit einer gesteigerten Stickstoffoxydproduktion, einem stärkeren Pump und einer gesteigerten Blutzufuhr zu den arbeitenden Muskeln.

Doch das ist noch nicht alles. Arginin stellt außerdem den Ausgangsstoff für den wichtigsten körpereigenen Pfadweg zur Produktion von Stickstoffoxyd dar – den Arginin – Stickstoffoxyd Synthase - Stickstoffoxyd (oder L-Arg-NOS-NO) Pfadweg. Je mehr Arginin dem Körper zur Verfügung steht, desto mehr Stickstoffoxyd kann über diesen Pfadweg produziert werden.

Arginin ist in Narc Genesis in Form des innovativen säuregepufferten Arginine Polyhydrate™ enthalten, das eine bessere Stabilität und eine höhere Bioverfügbarkeit als reguläres Arginin aufweist.

Aber wird nicht immer wieder behauptet, dass Arginin für eine Steigerung von Pump und Blutzufuhr zu den Muskeln ineffektiv ist? Lesen Sie weiter und sehen Sie, wie wir dieses Problem auf innovative Art und Weise gelöst haben!





L-Norvalin



Was bringt Ihnen eine Zufuhr von Arginin, wenn dieses im Körper zu einem großen Teil recht schnell wieder von einem Enzym namens Arginase abgebaut wird? Dieses Enzym ist der Grund dafür, dass viele Arginin Supplements keine befriedigende Wirkung entfalten. Doch wir haben gute Nachrichten für Sie: es gibt eine Lösung für dieses Problem und diese Lösung heißt L-Norvalin. L-Norvalin ist ein Analogon der Aminosäure L-Valin, das die einzigartige Fähigkeit besitzt, das Enzym Arginase effektiv zu hemmen. Dies hat zur Folge, dass dem Körper deutlich mehr Arginin für die Stickstoffoxydproduktion zur Verfügung steht, was in einer Maximierung der Stickstoffoxydproduktion und damit auch des Pumps und der Blutzufuhr zu den arbeitenden Muskeln resultiert. Und wie effektiv ist L-Norvalin wirklich? Nun, wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass es die Stickstoffoxydproduktion um bis zu 55% steigern kann!



Citrulline Polyhydrate™ (gepuffertes L-Citrullin)

Citrullin ist eine natürlich vorkommende Aminosäure, die dazu in der Lage ist, Stickstoffoxydproduktion, Pump und Blutzufuhr zu den arbeitenden Muskeln deutlich zu steigern. Diese Wirkung beruht darauf, dass Citrullin im Körper in Arginin umgewandelt wird, welches die Stickstoffoxydproduktion erhöht und als Ausgangsstoff für die Produktion von Stickstoffoxyd dient. Interessanterweise kann Citrullin die Argininspiegel im Körper sogar noch stärker als oral zugeführtes Arginin erhöhen.

Zusätzlich hierzu kann Citrullin die ATP Produktion steigern, was in mehr Trainingsenergie resultiert und darüber hinaus die Muskelproteinsynthese für einen stärkeren Muskelaufbau erhöhen. Nach dem Training beschleunigt Citrullin die Regeneration und kann außerdem einen etwaigen Muskelkater reduzieren. In einem Satz zusammengefasst ermöglicht Ihnen Citrullin also ein häufigeres, härteres und längeres Training mit einem irrsinnigen Pump, der nicht von dieser Welt ist.

Citrullin ist in Narc Genesis in Form des innovativen säuregepufferten Citrulline Polyhydrate™ enthalten, das eine bessere Stabilität und eine höhere Bioverfügbarkeit als reguläres Citrullin aufweist.





Beta Alanine Polyhydrate™ (gepuffertes Beta Alanin)



Beta Alanin ist eine natürlich vorkommende Aminosäure, die den die Rate limitierenden Faktor bei der körpereigenen Produktion von Karnosin aus Beta Alanin und L-Histidin darstellt, was mit andere Worten ausgedrückt bedeutet, dass der Körper um so mehr Karnosin produziert, je mehr Beta Alanin zur Verfügung steht. Karnosin ist der stärkste in der menschlichen Muskulatur vorkommende Säurepuffer, der Laktat und andere Säuren im Muskel neutralisiert und so den pH Wert innerhalb der Muskulatur stabil hält.

Warum ist dies wichtig? Während starken Muskelanstrengungen kommt es zu einer Akkumulation von Laktat (Milchsäure), wodurch der pH Wert innerhalb der Muskulatur sinkt. Je stärker der pH Wert in den sauren Bereich abfällt, desto stärker sinkt die Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur, bis schließlich ein säurebedingtes Muskelversagen eintritt. Karnosin wirkt dieser Übersäuerung entgegen, was zur Folge hat, dass die Muskelerschöpfung hinausgezögert wird und Sie mehr Wiederholungen ausführen können.

Und wie effektiv ist eine Beta Alanin Supplementation in der Realität? Nun, Studien konnten zeigen, dass die Karnosinspiegel innerhalb der Muskulatur durch eine orale Beta-Alanin Zufuhr um bis zu 80% erhöht werden können. Zusätzlich hierzu ist Beta Alanin ein Vorläuferstoff des Enzyms Stickstoffoxyd Synthase, das für die Stickstoffoxydproduktion verantwortlich ist, wodurch dieser Wirkstoff auch zu einem stärkeren Pump und einem gesteigerten Blutfluss beiträgt.

Beta Alanin ist in Narc Genesis in Form des innovativen säuregepufferten Beta Alanine Polyhydrate™ enthalten, das eine bessere Stabilität und eine höhere Bioverfügbarkeit als reguläres Beta-Alanin aufweist.





L-Histidin



Wie gerade beschrieben wurde, wird Karnosin im Körper aus einem Beta Alanin Molekül und einem L-Histidin Molekül hergestellt. Um sicherzustellen, dass die Karnosin Produktion nicht an etwas so Lapidarem wie einer mangelnden Verfügbarkeit von L-Histidin scheitert, haben wir L-Histidin zur Narc Genesis Ultra Pump Formula hinzugefügt.



Creatine Polyhydrate® (gepuffertes Kreatin HCl)





Kreatin ist das mit Abstand am besten untersuchte Supplement mit wissenschaftlich bewiesener Wirkung und erfreut sich seit über 20 Jahren bei Kraftsportlern und Bodybuildern einer hohen Beliebtheit. Kreatin kann die ATP Resynthese während des Trainings signifikant erhöhen und Ihnen so zu mehr Kraft und einer gesteigerten Leistungsfähigkeit bei kurzen intensiven Kraftanstrengungen verhelfen. Darüber hinaus beschleunigt Kreatin das Muskelwachstum und verhilft Ihren Muskeln zu einem pralleren und volleren Aussehen, da es Wasser in die Muskelzellen zieht. Letzteres kann den Pump während des Trainings intensivieren und besitz darüber hinaus eine anabole, den Muskelaufbau fördernde Wirkung.

Kreatin ist in Narc Genesis in Form des innovativen säuregepufferten Creatine Polyhydrate™ enthalten, das durch die Verwendung von Kreatin HCL in Verbindung mit einem Säurepuffer und gesunden probiotischen Bakterien eine bessere Stabilität und eine höhere Bioverfügbarkeit als reguläres Kreatin aufweist.





Die Narc Genesis Ultra Fokus Matrix



Die Narc Genesis Ultra Fokus Matrix kombiniert vier der effektivsten und wirkungsvollsten Fokus und Energie Wirkstoffe, die legal auf dem Markt erhältlich sind. Diese Inhaltsstoffe wurden in präzisen Verhältnissen so kombiniert, dass sie synergistisch zusammenwirken und sich gegenseitig maximal in ihrer Wirkung verstärken.

Unsere Narc Genesis Ultra Fokus Matrix wird Ihnen während des Trainings einen rasiermesserscharfen Fokus und eine bisher noch nie erlebte Konzentrationsfähigkeit verleihen. Zusätzlich hierzu werden die enthaltenen Stimulanzien Ihre Kraft steigern und den Eintritt der Erschöpfung hinauszögern, so dass Sie mehr Wiederholungen und mehr Sätze mit schwereren Gewichten ausführen können, um maximale Zuwächse an Kraft und Muskelmasse zu erzielen.





Koffein Anhydrous



Koffein ist nicht ohne Grund der am häufigsten in Pre-Workout Produkten verwendete Wirkstoff und wir würden sogar so weit gehen zu sagen, dass kein stimulanziebasiertes Pre-Workout Produkt ohne Koffein vollständig wäre. Koffein besitzt eine deutlich spürbare anregende Wirkung, verbessert Fokus und Konzentrationsfähigkeit signifikant, besitzt positive Auswirkungen auf die Stimmungslage und kann Müdigkeit reduzieren. Zusätzlich hierzu konnte wissenschaftlich bewiesen werden, dass Koffein über unterschiedliche körpereigene Pfadwege die Kraft direkt steigern, die Muskelerschöpfung reduzieren und die anaerobe Ausdauer verbessern kann. Alles in Allem ermöglicht Ihnen Koffein also mit höchster Konzentration schwerere Gewichte zu bewegen und mehr Wiederholungen auszuführen, bevor das Muskelversagen eintritt.

Zusätzlich hierzu steigert Koffein die Verwendung von Körperfett zum Zweck der Energieversorgung des Körpers und der Muskeln, was zur Folge hat, dass Sie über mehr Trainingsenergie verfügen werden, während gleichzeitig die Glykogenreserven Ihrer Muskulatur geschont werden, so dass Sie länger Leistungsfähig bleiben.



Theacrin



Theacrin ist eine innovatives Stimulans, das in bestimmten Teesorten natürlich vorkommt. Theacrin ähnelt strukturell Koffein und entfaltet seine anregenden Wirkungen über dieselben physiologischen Pfadwege wie Koffein. Warum kann man dann anstelle der Verwendung von Theacrin nicht einfach die Koffeindosis erhöhen? Nun, Theacrin besitzt im Vergleich zu Koffein einen ganz entscheidenden Vorteil. Während der Körper sich bei einer Daueranwendung recht schnell an Koffein gewöhnt und Koffein hierdurch im Lauf der Zeit einen Teil seiner Wirkung einbüßt, kommt es bei Theacrin nicht zu einer solchen Toleranzbildung. Dies bedeutet anders ausgedrückt, dass Theacrin bei einer Daueranwendung auch nach einem Monat noch genauso stark wie am ersten Tag wirkt. So etwas ist im Bereich der Stimulanzien nahezu einzigartig!

Theacrin wird Ihre Trainingsenergie signifikant steigern, Ihren mentalen Fokus währen intensiver Trainingseinheiten deutlich intensivieren, Ihre Stimmungslage verbessern und Ihre Trainingsmotivation erhöhen.



Rhodiola Rosea Extrakt



Rhodiola Rosea Extrakt ist ein wirkungsvolles Adaptogen, das Ihre Stimmungslage und Ihren Fokus verbessern wird, während es Ihnen gleichzeitig dabei hilft, besser mit mentalem und körperlichem Stress zurecht zu kommen. Dieses Extrakt entfaltet seine Wirkung durch eine verstärkte Ausschüttung von Beta Endorphinen und eine Erhöhung der Spiegel der Neurotransmitter Norepinephrin, Dopamin und Serotonin im Gehirn.

Doch Rhodioal Rosea Extrakt kann noch mehr. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es den Eintritt der Erschöpfung hinauszögert und die Ausdauer verbessert, was unter anderem auf einer glykogensparenden Wirkung durch eine verstärkte Verwendung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung und einer Steigerung von Synthese und Resynthese von ATP beruht. Des Weiteren kann dieses Extrakt durch seine starke antioxidative Wirkung die Regeneration fördern und die Reparatur von trainingsinduzierten Muskelbeschädigungen beschleunigen. Und als ob dies noch nicht genug wäre, konnte außerdem gezeigt werden, dass Rhodioal Rosea Extrakt die Spiegel des katabolen Hormons Kortisol senken kann und hierdurch eine antikatabole, muskelschützende Wirkung entfaltet.



Die Polyhydrate Unique Buffering Technology



Die Magensäure ist ein extrem wichtiger Bestandteil unseres Verdauungsapparats, da sie bei der Verdauung von Proteinen und dem Abtöten von in der Nahrung enthaltenen Krankheitserregern eine Schlüsselrolle spielt. Leider reduziert die Magensäure gleichzeitig jedoch auch die Bioverfügbarkeit von vielen oral eingenommenen Wirkstoffen, da ein Teil dieser Verbindungen durch die Magensäure in seine Bestandteile aufgespaltet oder chemisch so verändert wird, dass die gewünschte Wirkung verloren geht.

An dieser Stelle kommt unsere innovative Polyhydrate Unique Buffering Technology ins Spiel. Dieses einzigartige Säurepuffersystem, verhindert, dass ein Teil der in Narc Limited Edition enthaltenen aktiven Inhaltsstoffe durch die Magensäure zerstört wird, wie dies ohne dieses innovative Puffersystem der Fall sein könnte. Dieser Schutz vor einer Zerstörung durch die Magensäure resultiert in einer höheren Bioverfügbarkeit und letztendlich in einer größeren Menge an aktiven Inhaltsstoffen, die intakt im Körper ankommen.





