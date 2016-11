Dr.Web Adventskalender: Täglich Gratis-Lizenz gewinnen

IT & Hardware & Software & TK

(firmenpresse) - Ab dem 1. Dezember startet der Dr.Web Adventskalender. Auf der Facebook-Seite von Dr.Web öffnet sich bis Heiligabend jeden Tag ein Türchen, hinter dem sich eine Jahreslizenz für Dr.Web Security Space verbirgt. Um bei der Verlosung dabei zu sein, müssen Fans lediglich unter http://bit.ly/2faTNQx auf das entsprechende Türchen klicken und schauen, was sich dahinter verbirgt.



Dr.Web Security Space bietet umfangreichen Schutz gegen Gefahren aus dem Internet für PC und mobile Endgeräte. Das integrierte Antivirus-Modul sperrt Viren und Malware aus und bereinigt das Betriebssystem. Die Antispam-Funktion zeichnet sich durch eine hohe Spam-Erkennungsrate mit dem Anspruch auf eine Null-Fehler-Quote aus. Gleichzeitig prüft Dr.Web Security Space Webseiten in Echtzeit und blockiert Phishing-Attacken sowie verschlüsselte SSL-Verbindungen (HTTPS). Zudem erstellt das Antivirenprogramm regelmäßig Sicherungskopien der Dateien, sodass Nutzer abgesichert sind vor Verschlüsselung von Ransomware und Trojaner im Besonderen. Mobile Geräte können mit der Fernschutz-Funktion das verlegte oder gestohlene Gerät wiederfinden oder vertrauliche Daten löschen.



Kostenfreies Update für Dr.Web Benutzer:

Die Virenprüfung läuft so schnell, dass das Betriebssystem dabei nicht verlangsamt wird. Das Kinderschutz-Modul sperrt Webseiten nach Schlüsselwörtern und schützt vor unerwünschten Web-Inhalten. Die Verwaltung von Dr.Web Security Space ist dank einer optimierten Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, sich eine 3-monatige Testversion herunterzuladen.

Mehr Infos finden Sie hier: http://bit.ly/2grZtV1



Doctor Web wünscht viel Glück beim Adventskalender-Gewinnspiel!





Das russische Unternehmen Doctor Web Ltd. ist einer der führenden Hersteller von Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösungen mit Hauptsitz in Moskau. Das Doctor Web Team entwickelt seit 1992 Anti-Malware-Lösungen und beschäftigt weltweit 400 Mitarbeiter, davon 200 im Research & Development. Doctor Web ist nicht nur Pionier, sondern auch einer der wenigen Anbieter, die ihre Lösungen vollständig innerbetrieblich entwickeln. Das Unternehmen legt großen Wert auf die effektive Beseitigung von Kundenproblemen und bietet schnelle Antworten auf akute Virengefahren. Die umfangreiche Produktpalette von Doctor Web umfasst effiziente Lösungen zur Absicherung von einzelnen Arbeitsplätzen bis hin zu komplexen Netzwerken. Im deutschsprachigen Raum werden die Produkte von der Doctor Web Deutschland GmbH in Frankfurt vertrieben. Zu den nationalen und internationalen Kunden zählen neben privaten Anwendern namhafte börsennotierte Unternehmen wie die russische Zentralbank, JSC Russian Railways, Gazprom oder Arcelor Mittal sowie Bildungseinrichtungen und öffentliche Auftraggeber wie das russische Verteidigungsministerium.

Doctor Web Deutschland GmbH

