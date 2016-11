STERAC: neu positioniert

Neue Technik, mehr Personal, größerer Fuhrpark

(firmenpresse) - Wettbewerbsfähig bleiben: Damit das dauerhaft gelingt, hat die STERAC Transport & Logistik GmbH ihr Leistungsportfolio umstrukturiert und sich als international agierender Full-Service-Logistiker neu positioniert. Umfassende Investitionen in den Fuhrpark und die Lagerkapazitäten sind ebenfalls Teil der neuen Unternehmensausrichtung. Als erste Anlaufstelle für Kunden und Interessenten dient ab sofort die vollständig überarbeitete Homepage. Unter www.sterac.com bündelt das Unternehmen zentral seine Leistungen aus den Bereichen Lager- und Transportlogistik sowie Value-Added-Services.

"Mit dem Go-live der neuen Homepage haben wir den mehrmonatigen Prozess unserer Neupositionierung abgeschlossen", berichtet Gerald Rackebrandt, Geschäftsführer der STERAC Transport & Logistik GmbH. "Die Außendarstellung zeigt deutlich: Mit unseren Services und Leistungen können wir Unternehmen mit hohen Anforderungen an internationale Warenverkehre optimal unterstützen." Zur effizienten Abwicklung seiner Fuhren nach ganz Europa und Übersee hat STERAC sein Personal aufgestockt sowie in fünf zusätzliche Standard-Trailer, fünf Megatrailer und zwei Zugmaschinen investiert. Besondere Expertise hat das Unternehmen in den Fahrgebieten Großbritannien, Italien, Griechenland, Russland, Osteuropa sowie auf der iberischen Halbinsel. Eine neue Logistikhalle mit hygienischer Fußbodenheizung, Solarenergie und Hybridwärmepumpe erfüllt optimal die hohen Ansprüche von Kunden aus sensiblen Bereichen wie der Biolebensmittel- und der Pharmabranche. Zusätzlich hat der Logistikexperte seine technische Ausstattung und IT modernisiert. So verantwortet STERAC unter anderem das Bestandsmanagement für seine Kunden und bietet ihnen über ein Webportal die Möglichkeit, ihre Waren und Bestände jederzeit statusbezogen online zu verfolgen. Anwender profitieren von optimierten Prozessen und einer größtmöglichen Transparenz in der Projektabwicklung. Die Logistiksoftware lässt sich einfach an bestehende ERP-Systeme anbinden. All das wird durch das integrierte Managementsystem dokumentiert, überwacht und laufend verbessert.

Website-Relaunch - nur ein Klick zum Full-Service

Der Full-Service-Ansatz wird auch auf der neuen Unternehmenswebsite deutlich: Kunden und Interessenten sehen unter www.sterac.com alle Leistungen und Services auf einen Blick. Presseunterlagen, Newsletter und die einfache Möglichkeit zur Kontaktaufnahme runden das Informationsangebot ab. Eine stark vereinfachte Navigation, die hohe Usability und das Responsive Design schaffen auch beim Zugriff via Smartphone oder Tablet maximale Übersichtlichkeit.





1979 in Hamburg gegründet, verantwortet die STERAC Transport & Logistik GmbH Transport, Lagerung und Warenumschlag für nationale und internationale Kunden, darunter auch Container- und Überseetransporte. Das mittelständische Familienunternehmen mit heutigem Sitz in Braak am Rande Hamburgs und 116 Mitarbeitern verfügt über die Zolllagertypen C und D und 22.000 Palettenstellplätze auf einer Lagerfläche von 7.500 m² - geeignet für nahezu jede Produktgruppe. Mit ISO-9001-, ISO-22000- einschließlich HACCP-Standard-Zertifizierung, SQAS und s.a.f.e.-Zertifikat ist STERAC in der Lage, Kunden branchenübergreifend zu bedienen, z. B. aus den Bereichen Lebensmittel, Pharma oder Ersatzteillogistik. Außer von einem modernen Fuhrpark mit 110 Trailern und zwölf Zugmaschinen der Euro-V-Klasse profitieren Kunden von zahlreichen Value Added Services. Darunter finden sich beispielsweise Beproben, Vendor Managed Inventory (VMI), Displaybau oder ein Web-Portal, in dem Warenbestände jederzeit selbstständig von den Kunden abgerufen werden können - immer aktuell und transparent. Dank individueller Schnittstellenanpassung können alle ERP-Systeme einfach und schnell angeschlossen werden.

