RGBP AG ist neu eine Unternehmung der WEY Group AG

Die WEY Group AGübernimmt die renommierte RGBP AG und erweitert damit ihr Portfolio mit zukunftsorientierten Lösungen im Bereich Medientechnik

(PresseBox) - Die WEY Group AG, ein weltweit operierendes Technologieunternehmen für die technische Ausstattung von Handels- und Kontrollräumen, übernimmt die RGBP AG, einen führenden Dienstleister im Umfeld der audiovisuellen Kommunikationstechnik mit Sitz in Thalwil (Schweiz). Eine hohe Übereinstimmung der Firmenkultur vereinfacht massgeblich die Integration in die WEY Gruppe. Für die bisherigen Eigentümer der RGBP AG bedeutet das gleichzeitig eine perfekte Nachfolgelösung. Die WEY Gruppe möchte durch die Übernahme ihre Marktposition im Bereich Medientechnik deutlich ausbauen und leistungsstarke und innovative Lösungen aus einer Hand anbieten. Der Geschäftsbereich Medientechnik bei WEY Technology AG, einer Tochter der WEY Group AG wird in die RGBP AG überführt.

Der stark wachsende Markt an Handels- und Kontrollraumlösungen und die damit auch oftmals in Verbindung stehende Integration von audiovisuellen Medien ergeben Synergien, die beide Unternehmen in Zukunft optimal nutzen werden. Auch im Medientechnikbereich wächst die Nachfrage nach ausgeklügelten Bedienkonzepten sowie nach einfachem und intuitivem Zugriff auf unterschiedlichste Informationsquellen.

Mit der RGBP AG hat die WEY Gruppe ein gut aufgestelltes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der audiovisuellen Kommunikationstechnik gefunden. Durch die Übernahme gewinnen die Kunden von WEY und RGBP Vorteile durch innovative, zukunftsorientierte Lösungen sowie einen einzigartigen Kunden-Service aus einer Hand.

Bereits erfolgreich miteinander umgesetzte Projekte zeigen, dass sich die Lösungen beider Unternehmen perfekt ergänzen und damit neue Perspektiven am Markt entstehen.

Die bisherigen Mitglieder der Geschäftsleitung der RGBP AG, Reto Giacomin, Heinz Ryter und Nicolin Salis werden ihr fachspezifisches Wissen weiterhin zur Verfügung stellen und in der erweiterten Geschäftsleitung wirken. Herr José Francisco Vega wird als Mitglied der Geschäftsleitung den neuen Geschäftsführer der RGBP AG, Thomas Holenstein, bei der operativen Leitung des Unternehmens unterstützen. Thomas Holenstein hat in der WEY Technology AG den Bereich Medientechnik aufgebaut und geleitet. Von der WEY Group AG werden Armin Klingler und Mario Okle als Hauptaktionäre die Integration in die WEY Gruppe begleiten und sicherstellen.



Die Herren Giacomin, Ryter und Salis, Gründer und bisherige Mitglieder der Geschäftsleitung der RGBP AG kommentieren: ?Mit der WEY Gruppe haben wir unsere Nachfolgeregelung sichergestellt und sind besonders stolz, ein Unternehmen gefunden zu haben, das langfristig eine gemeinsame Strategie verfolgt und auf einem guten und sicheren Fundament steht. Die Übernahme durch die WEY Gruppe eröffnet neue Märkte und Chancen, zu denen wir bisher keinen Zugang hatten.

Armin Klingler und Mario Okle, Inhaber der WEY Group AG, sagen: ?Die Akquisition verbindet zwei Unternehmen, die durch ihre jahrzehntelange Erfahrung ein einzigartiges Know-how aufgebaut haben und das gleiche Selbstverständnis an den Tag legen, Qualität und Professionalität auf höchstem Niveau anzubieten. Wir versprechen uns durch die Übernahme der RGBP AG eine Kompetenzerweiterung im A/V-Sektor sowie die Erweiterung des Produktportfolios mit innovativen Gesamtlösungen.

Über die RGBP AG

RGBP ist ein technischer Dienstleister in der Welt der audiovisuellen Kommunikationstechnik. Sie bietet von der Beratung über die Planung bis zur Realisation ein umfassendes Full-Service-Dienstleistungspaket an, mit der Devise: ?Alles aus einer Hand?, was in der Branche alles andere als üblich ist. Dadurch ersparen sich Kunden die Koordination unterschiedlichster Dienstleister, das Risiko von Missverständnissen, mangelhafte Umsetzungen aufgrund von fehlendem, übergreifendem Know-How und vor allem reduzieren sie das Risiko von Kostenüberschreitungen. RGBP sieht sich als Partner von Unternehmen, Bauherrschaften, Architekten und Kreativen, die sich für anspruchsvolle Projekte verantwortlich zeichnen. RGBP verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in der Ausstattung von Veranstaltungsräumen, Auditorien, Konferenz- und Schulungsräumen sowie Informations- und Unterhaltungssystemen uvm. Weitere Informationen finden Sie unter www.rgbp.ch



Die WEY Gruppe ist ein in der Schweiz ansässiges, weltweit operierendes Technologieunternehmen. Es ist spezialisiert auf integrierte Gesamtlösungen in den Bereichen Finanz- und Rohstoffhandel, öffentliche Sicherheit, Transport und Gesundheitswesen. WEY ist weltweit der einzige Gesamtanbieter mit eigener Entwicklung und Produktion. Erstklassige Komponenten und hervorragende Fachkompetenz sorgen für höchste Qualität in einem breiten Produktportfolio. Von der Planung über die Inbetriebnahme bis zum Support bietet WEY kundenorientierte und persönliche Beratung und Umsetzung aus einer Hand. WEY Lösungen sind optimal auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und basieren auf langjähriger Erfahrung und profunden Branchenkenntnissen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weytec.com





