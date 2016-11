20.000 Euro Preisgeld: Journalisten-und Wissenschaftlerpreis?Hauptsache Biologie?

Am 31.12.2016 ist Einsendeschluss

(PresseBox) - Wie erreiche ich mit einem wissenschaftlichen Zeitungsartikel möglichst viele Menschen?

Ausgehend von dieser Fragestellung wurde der Wissenschaftler- und Journalistenpreis ?Hauptsache Biologie? vor 13 Jahren ins Leben gerufen und unterstützt seitdem bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Beiträge in regionalen Tageszeitungen. Dr. Peter Quick, Geschäftsführer der Promega GmbH und Stifter von Hauptsache Biologie, beschreibt das Ziel des Wettbewerbs so: ?Uns ist es ein großes Anliegen, die Wissensvermittlung an die Öffentlichkeit zu fördern und wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Denn Biologie macht Spaß, berührt alle Lebensbereiche und geht jeden etwas an.?

Dabei setzt der Wettbewerb auf die Zusammenarbeit von Journalist und Wissenschaftler. Denn die Naturwissenschaftler bringen das nötige Fachwissen mit, die Journalisten können dieses verständlich und ansprechend umsetzen. Eine unabhängige Jury prämiert alle zwei Jahre die besten veröffentlichten Artikel und vergibt ein Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro.

Teilnahmebedingungen

Wichtige Voraussetzung ist die Teambildung aus Journalist und Wissenschaftler. Dabei müssen die beteiligten Wissenschaftler zwar nicht aktiv am Artikel mitschreiben, sollten aber mit ihrem Fachwissen beratend zur Seite und als Akteure im Beitrag im Vordergrund stehen. Zugelassen sind Artikel in deutschsprachigen lokalen oder regionalen Tageszeitungen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht wurden. Die Artikel für die Ausschreibung 2016 müssen zwischen dem 01. Januar 2015 und dem 31. Dezember 2016 erschienen sein. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016. Zugelassen sind Artikel sowohl der Print- als auch der Onlineausgabe der entsprechenden Zeitung.

Das Hauptsache Biologie Team unterstützt Journalisten gerne bei der Suche nach Wissenschaftlern und spannenden Themen. Außerdem gibt es auf der Webseite die Möglichkeit, seine bisher nicht veröffentlichten Artikel in einem geschützten Bereich hochzuladen und verschiedenen Zeitungsredaktionen zum Kauf anzubieten.



Weitere Informationen zum Wettbewerb und Einreichungen unter www.hauptsache-biologie.de



Die Promega GmbH vergibt seit 2003 jährlich den Wissenschaftler-Journalisten-Preis Hauptsache Biologie. Intention des Wettbewerbs ist es, die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte an die breite Bevölkerung und die damit verbundene Förderung von Verständnis und Akzeptanz für die biologische Forschung zu unterstützen.

Promega zählt mit über 1.400 Mitarbeitern zu den großen weltweit tätigen Life Science Research-Unternehmen. Das 1978 in Madison, WI, USA gegründete, konzern-unabhängige Unternehmen stellt Produkte und Systemlösungen für die Gen-, Protein- und Zellanalyse her.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 80 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Mehr Informationen unter www.promega.com.





