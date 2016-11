Eine Schnitzeljagd mit Christus um die Welt / KiKA präsentiert im Advent die weltweite kulturelle Vielfalt christlichen Lebens

(ots) - Von der gigantischen Jesus-Straßenparty in Sao

Paulo bis zur stillen Andacht der rumänischen Nonne Gabriela: So

umfassend, so vielfältig, so lebendig wurde das Christentum Kindern

noch nie präsentiert. Das KiKA-Kulturformat "Schnitzeljagd - Mit

Christus um die Welt" begibt sich ab dem 4. Dezember immer sonntags

auf die Suche nach der Faszination der mit über 2 Milliarden

Gläubigen größten Religion der Welt.



Die Aufgabe: Das Geheimnis des Christentums lüften



Für diese Herausforderung tritt die junge Schauspielerin und

Moderatorin Amy Mußul an die Seite des erfahrenen Schnitzeljägers

Bernhard "Ben" Blümel. Beide liefern sich bei der Suche nach dem

Geheimnis des Christentums einen Wettlauf um die Welt.



Hautnah begegnen sie dem Boom des Christentums in Afrika und

Südamerika: Während Ben in Nigeria eine Megachurch erkundet, deren

Gottesdienste jeden Sonntag eine Viertelmillion Gläubigen besuchen,

erlebt Amy in Sao Paulo die riesige Straßenparade "Marcha Para

Jesus".



Beide erfahren auch ruhige Momente: Ben in der urchristlichen

Kommune Nomadelfia, Amy als Novizin in einem rumänischen orthodoxen

Nonnenkloster. Beim Papst in Rom, beim Reformationsfest in

Wittenberg, beim Bundesladenfest in Äthiopien und an der Grabeskirche

in Jerusalem tauchen Ben und Amy so weit in die Geschichte ein, wie

es Kindern das Verständnis des christlichen Glaubens heute

erleichtert.



Umfassender Blick auf die Geschichte des Christentums



Animationen im Graphic Novel Stil visualisieren und ergänzen in

der Reportage-Reihe historische und biblische Ereignisse sowie

theologische Begrifflichkeiten. Die Ambivalenz einer Religion der

Nächstenliebe und Friedfertigkeit, in deren Namen die

Machtinstitution Kirche Kreuzzüge, Inquisition und

Zwangsmissionierung zu verantworten hat, wird dabei nicht ausgespart.





Abendmahl 2.0



Kinderporträts zeigen, das auch junge Menschen weltweit heute noch

Zugang zum christlichen Glauben finden. Die zwölf Kinder, die Ben und

Amy auf ihrer Reise treffen, bilden am Ende in einer modernen

Darstellung als die neuen Jünger Christi das letzte Abendmahl nach.



Ab dem zweiten Advent bei KiKA



"Schnitzeljagd - Mit Christus um die Welt" (KiKA): Ein spannender

und im Kinderprogramm einzigartiger Blick auf die Vielfalt

christlichen Glaubens. KiKA zeigt die vier 50-minütigen Folgen des

Kulturformats, eine Produktion der Crossmedia unter der Regie von

Christian Heynen, ab dem 4. Dezember um 14:10 Uhr immer sonntags in

der Advents- und Weihnachtzeit. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA

ist Matthias Huff.



Die erste Folge der Serie finden registrierte Nutzer zu

Rezensionszwecken in der KiKA-Presselounge (www.kika-presse.de) im

Bereich "Presse Plus".







