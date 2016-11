Demografischer Wandel lässt Gesundheitsmärkte weltweit wachsen / 12. Deutsch-Japanisches Industrieforum in Tokio

(ots) - Seit diesem Jahr ist es offiziell: Laut einer

UN-Studie ist Deutschland eine überalterte Gesellschaft, mehr als 21

Prozent der Bevölkerung sind älter als 65 Jahre. Nur Japan hat mit

einem Anteil von 25 Prozent eine noch ältere Bevölkerung. Mit einer

steigenden Lebenserwartung gewinnt die Gesundheitswirtschaft für alle

Bevölkerungsgruppen weltweit immer mehr an Bedeutung. Grund genug für

Germany Trade & Invest, das mittlerweile 12. Deutsch-Japanische

Industrieforum (JGIF) am 01. Dezember 2016 in Tokio mit dem

Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft auszurichten. "Ziel des JGIF ist

es, potenzielle japanische Investoren über den Investitionsstandort

Deutschland zu informieren und den deutsch-japanischen Austausch in

den Bereichen Wirtschaft und Forschung zu intensivieren", sagt Dr.

Jürgen Friedrich, Geschäftsführer bei Germany Trade & Invest (GTAI).



Gerade im Bereich der Medizintechnik genießen sowohl deutsche als

auch japanische Produkte weltweit einen hervorragenden Ruf.

Deutschland kann mittlerweile mehr als 30 spezialisierte

Medizintechnik-Cluster vorweisen. Als bevölkerungsreichstes Land

Europas bietet die Bundesrepublik zudem den größten Markt für

Produkte aus den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences. Auch

japanische Unternehmen aus der Gesundheitsbranche sind bereits in

Deutschland erfolgreich vertreten, weitere sollen folgen.



In einer Reihe von Fachvorträgen werden Experten und Unternehmen

über die neuesten Entwicklungen und Innovationen aus ihrer Branche

berichten, ihre Erfahrungen im deutschen Gesundheitsmarkt vortragen

und Deutschland als Investitionsstandort vorstellen. "In den Pausen

zwischen den Vorträgen können sich die Besucher an den Ständen der

GTAI und der mitgereisten Bundesländer informieren", so Peter

Alltschekow, Bereichsleiter für die neuen Bundesländer bei GTAI. "Es

freut uns auch besonders, dass wir dieses Jahr die Deutsche Zentrale



für Tourismus (DZT) als Partner dieser Veranstaltung gewinnen

konnten, die ebenfalls mit einem Stand den Besuchern das Reiseland

Deutschland vorstellen wird."



Germany Trade & Invest (GTAI) ist die

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die

Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,

wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und

begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.







