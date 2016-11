BIK Berliner Immobilien Kontor setzt Wachstumstrend in Berlin fort - positiver Ausblick für 2017

(ots) - Der Projektentwickler BIK - Berliner Immobilien

Kontor - hat auch im Jahr 2016 seinen Wachstum fortgesetzt. Der

Spezialist für Wohnimmobilien in Berlin, Hamburg und Leipzig hat

allein 2016 in Berlin etwa 90 Wohneinheiten aus dem Bestand an

Investoren veräußert. Gleichzeit hat die BIK Gruppe die

Wohnungsverwaltung um etwa 900 Wohneinheiten in Berlin erhöht.



Auch für das Jahr 2017 sind die Vorzeichen für die BIK positiv.

Mit dem Ankauf des Grundstücks Griesinger Str. in Berlin Spandau und

einem Projektierungsumfang von etwa 100 Wohneinheiten sowie weiteren

Zukäufe sieht sich die BIK für das neue Jahr gut vorbereitet.



Die positive Marktentwicklung der vergangenen 3 Jahre sehen wir

erst als Beginn für einen weiteren positiven Wachstumstrend am

Berliner Immobilienmarkt", so Markus Heiderich. "Niedrige Zinsen,

hohe Nachfrage nach Sachwerten von in- und ausländischen Investoren

sowie das weitere Bevölkerungswachstum der Stadt in den nächsten 10

Jahren schaffen ein sehr attraktives Marktumfeld", so Heiderich

weiter.



Die BIK Group mit Sitz in Berlin und Hamburg ist ein Spezialist

für die Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung von Wohn- und

Gewerbeimmobilien in deutschen Metropolregionen wie Berlin, Hamburg,

Leipzig und München.







