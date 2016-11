Unterschleißheim bei München - neue Immobilienzahlen

(firmenpresse) - Rund 17 km nördlich von München liegt die Stadt Unterschleißheim. Mit ihren etwa 27.000 Einwohnern ist Unterschleißheim die größte Ortschaft im Münchner Landkreis. Das Ortsbild zeigt sich typisch städtisch. Es gibt hier Wohngegenden mit vorwiegend Einfamilien- und Doppelhausbebauung aber auch Reihenhaus- und Wohnblockbereiche sowie Gewerbegebiete. Insgesamt ist Unterschleißheim ein gefragter Wirtschaftsstandort mit sehr guter Verkehrsanbindung und einem guten Schul- und Kulturangebot. Aufmerksamkeit wurde auf die Erhaltung und Schaffung von vielen Park- und Grünanlagen und Waldstücken gelegt, die die Stadt durchziehen.

Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in Unterschleißheim, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise November 2015 - November 2016):

Häuser:

Über die letzten 12 Monate waren in Unterschleißheim insgesamt 115 Häuser zum Verkauf ausgeschrieben. Zum Vorjahr markiert das einen Rückgang der Angebotszahl von knapp 40 %. Merklich teurer geworden sind jedoch im Durchschnitt nur neu gebaute Objekte, während der Preis für bestehende Häuser nur geringfügig anstieg. Exemplarisch lagen die Angebotspreise im letzten Jahr für Einfamilienhäuser der Größen 150 - 200 m² bei durchschnittlich 1,2 Mio. EUR, für Doppelhaushälften mit 100 - 150 m² wurde im Schnitt etwa 790.000 EUR verlangt und für Reihenhäuser mit 100 - 150 m² etwa 570.000 EUR.

Wohnungen:

166 Wohnungen waren zum Verkauf angeboten, rund 12 % weniger als im Vorjahr. Im Vergleich wurden Neubauwohnungen ein wenig teurer, bestehende Eigentumswohnungen wurden dagegen z. T. sogar günstiger. Preislich wurden z. B. für Wohnungen mit 50 - 75 m² im Mittel etwa 270.000 EUR verlangt, bei ca. 4.250 EUR Quadratmeterpreis. Größere Wohnungen mit 100 - 150 m² kosteten im Schnitt etwa 345.000 EUR, bei ca. 3.100 EUR Quadratmeterpreis.

Tatsächliche Preise:

Eine repräsentative Bewertung durch Immobilienmakler des Immobilienverbandes Deutschland zeigt für ein 150 m² Bestands-Einfamilienhaus bei gutem Wohnwert einen realistischen Preis von etwa 710.000 EUR, für eine 125 m² Doppelhaushälfte etwa 680.000 EUR und für ein 120 m² Reihenhaus etwa 590.000 EUR. Ein Orientierungsmaß bei Wohnungen bietet der Quadratmeterpreis. Dieser liegt den vorliegenden Zahlen des IVD zufolge bei gebrauchten Wohnungen, guter Wohnwert, im Schnitt bei ca. 3.300 EUR, bei neu gebauten bei etwa 4.500 EUR.

"Unterschleißheim ist besonders als Wirtschaftsstandort bekannt, aber auch die Infrastruktur und ,das Grün" der Umgebung kann sich mehr als sehen lassen. Es lässt sich dort gut wohnen.", findet Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz in München.

Quellen: Wikipedia, unterschleissheim.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH, sowie dem IVD Preisspiegel für Bayern. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Unterschleißheim. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.





Über Rainer Fischer Immobilien: Das Personenunternehmen hat seinen Sitz seit 1995 in München am Rotkreuzplatz. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert.

