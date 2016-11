Swerpo Klick Community - Gemeinsam mehr erreichen

Die "Swerpo Klick Community" ist das neue Konzept der Swerpo GmbH und bietet bahnbrechende Möglichkeiten für Anbieter und Konsument zugleich.

(firmenpresse) - Im Zeitalter der virtuellen Marktwirtschaft müssen sich Vertrieb und Konsum nicht länger gegenüberstehen.



Die Idee einer Klickcommunity, also einer Gemeinschaft, welche sich gegenseitig unterstützt ist der neue Ansatz der Swerpo GmbH.



Begriffe wie Egoismus, Einmann-Unternehmung oder Einzelkämpfer sind im Jahr 2016 einfach nicht mehr zeitgemäß. Teamwork, Zusammenhalt, Respekt und Toleranz sind die Formel einer Zukunft mit Zuversicht. Durch die Swerpo Klick Community können zukünftig Anbieter und Konsument gleichermaßen profitieren, indem sie sich gegenseitig unterstützen.



Das Grundprinzip ist gleichermaßen einfach wie genial - Ein Anbieter stellt ein gewisses Kapital / Kontingent zur Verfügung, welches sich die Klicker, sprich die Community, durch klicken und öffentliches Teilen der URL / Links auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Pinterest, erarbeiten können. Mittels der Verbreitung der Community steigert der Anbieter Bekanntheitsgrad und Reichweite der eigenen Website / des eigenen Produkts.



Swerpo bietet neben der Klick Community auch noch einen kundenfreundlichen Onlinemarktplatz an, welcher gerade die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen berücksichtigt und eine echte kostengünstige Alternative zu gängigen Verkaufsplattformen darstellt.



Erfahren Sie mehr über die Swerpo Klick Community www.kc.swerpo.de und den Online-Marktplatz www.swerpo.de





Der Swerpo Onlinemarktplatz ist eine provisionsfreie und kostengünstige Alternative zu den gängigen Verkaufs- , Vermiet- und Dienstleistungsplattformen.



Durch zahlreiche Warenwirtschafts-, Controlling und Marketingfunktionen bis hin zur Abwicklung Ihrer des Direktverkaufs in Ihrem Geschäft unterstützen wir die Sie bei der Ausführung Ihres täglichen Geschäfts und der Vermarktung Ihrer Produkte im Internet.









