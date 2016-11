Asporta kommt nach Pforzheim

Die Fitness- und Wellnesskette Asporta expandiert weiter und wird in Zukunft auch in Pforzheim vertreten sein.

(firmenpresse) - Das Unternehmen, welches vor neun Jahren mit einem einzelnen Fitnessstudio in Heidelberg Rohrbach begann und somit im nächsten Jahr sein 10-Jähriges Bestehen feiern wird, setzt seine vielversprechende Expansionspolitik fort und eröffnet zu Beginn des nächsten Jahres einen weiteren Standort. Die Asporta-Gruppe wird sich hierbei in der Zerrenerstraße 35 in Pforzheim ansiedeln und damit, wie bereits der erfolgreiche Premiumclub in Baden Baden, oberhalb des Kinounternehmens „Cineplex“ vertreten sein.

Die Eröffnung des Fitness- und Wellnessclubs ist auf Januar angesetzt, der Vorverkauf hierzu läuft bereits.



