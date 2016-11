Bei Buchbinder haben Kunden diesen Winter die Qual der Wahl

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Regensburg / Duisburg, 30.11.2016 ? Anlässlich der 3D-Kinoverfilmung des erfolgreichen Ubisoft-Games ASSASSIN?S CREED von 20th Century Fox (Kinostart am 27. Dezember), wird es bei Buchbinder Rent-a-Car wieder attraktive Preise zu gewinnen geben. Passend zur Dualität des Action-Abenteuers, haben Kunden bei Buchbinder Rent-a-Car die Wahl zwischen zwei Seiten. Dem robusten Off-Roader auf der einen Seite und dem spritzigen City-Flitzer auf der anderen Seite. Buchbinder Rent-a-Car überrascht in Zusammenarbeit mit 20th Century Fox die ersten 100 Kunden, die eines der beiden Aktionsmodelle anmieten mit jeweils zwei Kinogutscheine, die sie in allen Kinos deutschlandweit einlösen können, die den Film zeigen. Eine Buchung eines der ASSASSIN?S CREED Fahrzeuge zwischen dem 01. und 31. Dezember 2016 lohnt sich demnach im doppelten Sinne. Nicht nur weil bei Buchbinder Rent-a-Car das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sondern auch, weil ein attraktiver Preis auf die Kunden wartet.

Aktionsfahrzeuge anmieten und Gewinn sichern

?Bei uns haben Kunden während des vierwöchigen Aktionszeitraums in drei ausgewählten Stadt-Stationen die Möglichkeit, unsere eigens für den Film gebrandeten Aktionsfahrzeuge zu fahren. Weiterhin wird es hochwertige Gewinnspielaktionen geben, die über unsere Facebook-Seite, Webseite und natürlich in unseren 130 deutschlandweiten Stationen beworben werden. Es lohnt sich also auf den diversen Kanälen die Augen offen zu halten, ? sagt Hubert M. Terstappen, Geschäftsführer, Buchbinder Autovermietung.

Anmietbar sind die beiden Aktionsfahrzeuge im Film-Design (FORD Kuga oder FORD Fiesta) in den folgenden drei ausgewählten Stationen:

- Saarbrücken ?Ursulinenstr. 58 (Telefon: 0681/91000)

- Kaiserslautern1 ?Mainzer Straße 86 (Telefon: 0631/99999)

- Karlsruhe ?Rheinstraße 116 (Telefon: 0721/950804)

Bei Interesse einer Aktionsfahrzeuge-Anmietung werden die Kunden gebeten, sich entweder telefonisch oder persönlich an die oben genannten Stationen zu wenden oder eine Onlinebuchung vorzunehmen. Die Annahme und Rückgabe der Fahrzeuge erfolgt stets in derselben Station.

Buchbinder Kunden, die an dem ASSASSIN?S CREED Gewinnspiel teilnehmen möchten, um sich so die Chance auf je eine von drei exklusiven Quad- oder Segway-Touren zu sichern, werden gebeten am Online-Gewinnspiel über die Buchbinder Homepage teilzunehmen. Weitere Informationen und Details hierzu finden Interessierte entweder unter www.buchbinder.de oder über die in den 130 Buchbinder Stationen ausliegenden Aktions-Flyer.

Zusätzliches Facebook-Gewinnspiel:

Gleichzeitig haben Facebook-Follower die Möglichkeit, insgesamt zehn weitere Kinogutscheine zu gewinnen. Buchbinder-Fans werden dazu aufgefordert, eines der Aktionsfahrzeuge zu fotografieren und dieses Foto anschließend auf der Pinnwand der Buchbinder Facebook-Seite zu posten. Die ersten zehn Einsendungen werden anschließend über den Gewinn informiert.

Über den Film ASSASSIN?S CREED:

Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt und sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Buchbinder bewegt! diesen Anspruch hat sich Buchbinder Rent-a-Car seit Firmengründung zur Aufgabe gemacht. Zuverlässiger und kompetenter Service, ebenso wie hochwertige Mietfahrzeuge zu fairen Preisen, dafür steht die Regensburger Autovermietung, die über ein umfangreiches Stationsnetz aus über 160 Stadt- und Flughafenstationen in Deutschland, Österreich, Ungarn, der Slowakei und Norditalien verfügt. Neben der PKW, Transporter- und Bus-Vermietung, hat der Vollsortimenter über die Jahre eine Marktführerschaft im LKW-Bereich in Deutschland und Österreich erlangt. Seit 2015 umfasst das Markenportfolio von Buchbinder Rent-a-Car zusätzlich die Marken GLOBAL Rent-a-Car und CARE. Dahinter steckt ein völlig neues Franchise-Konzept das Bewegung in den Autovermietmarkt bringt. Mit internationalen Standorten, die von Franchisenehmern und Partnern geführt werden, stellt die Buchbinder Gruppe ihren Kunden seitdem ein großes Netz aus über 5.000 Mietwagenstationen in über 100 Ländern zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen die Kunden, deren Zufriedenheit die größte Maxime ist.

