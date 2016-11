Reinigung, Pflege, Verlegung & Verkauf von Bodenbelägen

(firmenpresse) - BodenbelagNet ist ein Informationsportal mit zahlreichen Artikeln zum Thema Fußböden. Dabei werden die diverse Aspekte beleuchtet, wie beispielsweise Reinigung, Pflege und Verlegung von Bodenbelägen. Dies umfasst die unterschiedlichsten Beläge, von Fliesen, über Teppiche und Kunststoffböden, bis hin zu Holzbelägen. Auf dem Portal finden sich auch eine Vielzahl an praktischen Tipps und Anleitungen, etwa zur Reparatur von Parkett oder quietschenden Dielen. Zu kleinen Fehlstellen im Laminat und unschönem Schuhabrieb darauf finden sich ebenfalls Ratschläge. Anleitungen zur Verlegung von Parkett, Laminat, Fliesen und weitere Bodenbelägen bilden eine eigene Kategorie bei dem Informationsportal. Dort finden sich auch Publikationen zum Untergrund der Böden, dem Estrich. Verschiedene Arten von Estrich werden vorgestellt und die Verlegung von Estrich wird ebenfalls erläutert.

Artikel über Fußbodenheizungen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Von Vorteilen der Fußbodenheizungen, über die Verlegung, bis hin zur Kombination mit unterschiedlichen Belägen, werden etliche Aspekte behandelt. Bei der geplanten Nutzung einer Fußbodenheizung in Verbindung mit Teppich, Kork oder Laminat sollten zum Beispiel einige Aspekte vor dem Kauf beachtet werden. Abgerundet wird das Angebot von BodenbelagNet durch ein praktisches Dienstleisterverzeichnis, in das sich Gewerbetreibende aus dem Bereich eintragen lassen können. Zur Zielgruppe gehören beispielsweise Bauunternehmen, Parkett-Studios, Betonbohrservices, Produzenten und sonstige Betriebe, die auf die eine oder andere Weise mit Böden arbeiten. In dem Verzeichnis finden sich schon zahlreiche renommierte Unternehmen, wie "W. Fenkner", "Jost Chemicals", "Marten Bau", "Buzon Deutschland", "Flowing Art" und mehr.

Seit vielen Jahren betreibt die Marketingagentur UPA Verlags GmbH diverse Online-Portale mit stetig wachsendem Kundenstamm, wie z.B. die Branchenverzeichnisse UPA-Online, die Regionale-Branchen-Auskunft und Firmen-Vergleich. Darüber hinaus wurde der UPA Verlags GmbH das "Google Partner"-Zertifikat verliehen. Mehrere Mitarbeiter der Agentur wurden eigens für die Einrichtung und Betreuung von "AdWords"-Konten, Videowerbung, das Werben mit "Google Shopping" sowie die Erstellung von Merchant-Center-Konten und Produktdatenfeeds geschult und zertifiziert. Die Agentur wurde außerdem mit der "Company Specialization Suchmaschinenwerbung" ausgezeichnet. Das Zertifikat "Accredited Professional | bing ads" trägt die Marketingagentur ebenfalls. Neben den Branchenbüchern betreuen die Mitarbeiter der UPA Verlags GmbH diverse hauseigene Themenportale, wie z.B. TierklinikenNet, HochzeitenNet, InnovationsNet und DruckereienNet. Redaktionelle Dienstleistungen gehören ebenfalls zur Angebotspalette der Marketingagentur. So werden von UPA-Redakteuren beispielsweise Accounts in sozialen Netzwerken erstellt und gepflegt sowie Pressemeldungen und Webseitentexte verfasst und veröffentlicht. Die UPA Verlags GmbH bietet kleinen und großen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Betrieb und ihre Produkte und Dienstleistungen ausführlich im WorldWideWeb zu präsentieren, beispielsweise durch eine eigene Homepage oder einen Brancheneintrag, begleitet durch professionelles Webmarketing. Dazu offeriert der Betrieb diverse Produkte mit unterschiedlichem Leistungsumfang, wie etwa das "Business Starter"- Paket (responsive), welches sich an kleine Unternehmen richtet. Bei dem Thema Backlinkmanagement Weitere Informationen über die offerierten Leistungen sowie ein aussagekräftiges Portfolio mit Referenzkunden finden sich auf der Webseite von UPA-Webdesign. Der Firmensitz vom UPA Verlag liegt am Hammscherweg 67 in 47533 Kleve. In der Jakob-Krebs-Straße, in Willich-Anrath, befindet sich zudem eine Zweigstelle der Marketingagentur.

