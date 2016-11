Vor Reform der Pflegeversicherung: Nachfrage nach Pflegefachkräften erreicht neue Höhen

(ots) - Die Nachfrage nach Pflegefachkräften hat im

Oktober 2016 einen neuen Höchststand erreicht: Die Anzahl der

Stellenausschreibungen liegt dem StepStone Fachkräfteatlas zufolge 73

Prozent über dem Vorjahresniveau. Damit verzeichnen Pflegefachkräfte

den stärksten Zuwachs aller untersuchten Berufsgruppen. Mit großem

Abstand folgen IT-Spezialisten und Fachkräfte aus dem Bereich

Naturwissenschaften (beide 17 Prozent Zuwachs).



Anstieg übertrifft Vorjahre deutlich



Der aktuelle Anstieg der Nachfrage nach Pflegefachkräften ist auch

im Vergleich zu den Vorjahren bemerkenswert. Seit Beginn der Messung

des Fachkräftebedarfs im Jahr 2013 hat sich das Aufkommen der

Stellenangebote für Pflegefachkräfte sogar verdoppelt. "In

Deutschland herrscht unter Fachkräften annähernd Vollbeschäftigung.

Das bedeutet auch, dass weniger Menschen Zeit aufbringen können, um

ihre Angehörigen zu pflegen. Zugleich beginnt der demographische

Wandel gerade erst, sich auf den Arbeitsmarkt und auf die

Pflegesituation auszuwirken. Die bevorstehende Reform der

Pflegeversicherung scheint bei Arbeitgebern für einen weiteren

Anstieg des Bedarfs an qualifiziertem Pflegepersonal zu sorgen",

erklärt Dr. Anastasia Hermann, Arbeitsmarktexpertin bei StepStone.



