Programmierer gesucht? CodeDoor bildet Geflüchtete ehrenamtlich aus / Social Startup überzeugt bei bundesweitem Gründerwettbewerb der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

(ots) - Mit ihrer Idee eines Qualifizierungsprogramms, das

Geflüchtete pro bono ausbildet und als professionelle Programmierer

an Unternehmen vermittelt, setzte sich ein fünfköpfiges Team aus

jungen Ehrenamtlichen im bundesweiten Gründerwettbewerb

Herausforderung Unternehmertum durch. Der Wettbewerb wird gemeinsam

von der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen

Wirtschaft (sdw) durchgeführt.



Integration hat viele Facetten, darunter kulturelle, sprachliche

und berufliche. Angefangen hatte alles mit gespendeten Laptops und

der Idee, Geflüchtete nicht nur kurzfristig zu unterstützen, sondern

ihnen die Möglichkeit zu geben, sich langfristig ein berufliches

Standbein für ihr Leben in Deutschland aufzubauen. CodeDoor

qualifiziert geeignete Kandidaten über einen Zeitraum von sechs bis

18 Monaten auf Basis eines international anerkannten

Ausbildungs-Curriculums. Derzeit werden bereits rund 150 Geflüchtete

im Programmieren geschult - der Bedarf und die Nachfrage von

Unternehmen sind immens. Über 100 Interessierte stehen bereits auf

der Warteliste.



Zur Weiterentwicklung und zum Ausbau des Konzepts erhält

"CodeDoor" 15.000 Euro sowie individuelles Coaching durch Experten.

Das Team um die Initiatoren, allesamt aus Frankfurt und Gießen, hat

darüber hinaus die Möglichkeit, sich ein Jahr lang unternehmerisch zu

qualifizieren und beraten zu lassen. Auch, um die immer größer

werdende Zahl an hilfsbereiten Ehrenamtlichen zu Mentoren und Tutoren

auszubilden. Vor der Auszeichnung durch den Gründerwettbewerb der

Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

wurde CodeDoor bereits durch das Projekt "Ankommer. Perspektive

Deutschland" der KfW-Stiftung gefördert. Schirmherr beider Projekte

ist Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.



Mit Herausforderung Unternehmertum engagieren sich die Heinz



Nixdorf Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft gemeinsam

dafür, den Unternehmergeist des Nachwuchses zu fördern. Die

Gründerinitiative richtet sich an junge Menschen, die bereits während

ihres Studiums unternehmerisches Know-how erwerben wollen und bietet

ihnen dadurch die Möglichkeit, eigene Projekt- und Gründungsideen

entwickeln zu können.



Weitere Informationen unter www.herausforderung-unternehmertum.de

und www.codedoor.org.



Über Herausforderung Unternehmertum:



- Seit 2005 wurden rund 700 Studierende unternehmerisch

qualifiziert.

- Die Bewerbungsphase startet jeweils im Frühjahr.

- Die Teilnehmer erhalten bis zu 15.000 EUR finanzielle

Unterstützung für die Entwicklung ihrer Gründungsideen.

- Ein interdisziplinäres Qualifizierungsangebot vermittelt den

Teilnehmern wichtige unternehmerische Kompetenzen.

Kontinuierliches Coaching durch Experten unterstützt sie über

den gesamten Förderzeitraum hinweg.

- Der Kongress mit jährlich wechselnden Schwerpunktthemen greift

aktuelle Tendenzen der Gründerszene auf und bietet eine

Plattform zum Netzwerken und Austauschen.







Pressekontakt:

Betina-Ulrike Thamm, Referentin Kommunikation, Stiftung der Deutschen

Wirtschaft, im Haus der Deutschen Wirtschaft, Breite Straße 29,

10178 Berlin, Tel: 030 278906-32, Email: b.thamm(at)sdw.org



Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.11.2016 - 11:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1430786

Anzahl Zeichen: 3735

Kontakt-Informationen:

Firma: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung