Die Beschäftigtenzahlen in der Land- und Ernährungswirtschaft

steigen - Exklusive ungarische Spezialitäten sind Fleischwaren wie

Salami aus einheimischen Nutztieren wie Mangalica-Schweinen sowie

Gewürzpaprika, Honig, Wein und Pálinka - Der Verzicht auf

gentechnisch veränderte Organismen (GVO) ist seit 2011 in der

Verfassung verankert



In Ungarn, dem Partnerland der Internationalen Grünen Woche Berlin

2017 (20.-29.1.), spielt die Land- und Ernährungswirtschaft eine

wichtige Rolle. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die

Gesellschaft. Denn ungefähr 70 Prozent der rund zehn Millionen

Einwohner leben in ländlichen Gebieten. Im Gegensatz zu anderen

Ländern steigen in Ungarn die Beschäftigtenzahlen in der Agrar- und

Ernährungswirtschaft: Waren es im Jahr 2011 noch rund 305.000

Beschäftigte, stieg die Zahl auf rund 344.000 in 2015. Allein in der

Landwirtschaft gibt es 2016 über 200.000 Vollzeitstellen.



Ungarn hat mehr zu bieten als Paprika



Zu den wichtigsten Erzeugnissen, die Ungarn nach Deutschland

exportiert, zählen Mais, Futtermittel, Raps, Geflügelfleisch,

Sonnenblumenkerne und -öl sowie Gemüse wie Paprika und Obst, darunter

Aprikosen, Pfirsiche und Sauerkirschen. Bekannt ist das Land in

Deutschland vor allem für Gewürzpaprika, Salami und Wein.

Spirituosen-Liebhabern dürfte auch das Nationalgetränk Pálinka

bekannt sein - ein Obstbrand, der aus unterschiedlichsten Früchten

wie Sauerkirschen, Himbeeren, Pflaumen oder Quitten gebrannt wird.

Pálinka ist ein echtes "Hungarikum" - ein Originalprodukt aus Ungarn.

Um einen Obstbrand Pálinka nennen zu können, dürfen nur Früchte, die

in Ungarn geerntet wurden, verwendet werden. Außerdem wird Pálinka



nach strengem Reinheitsgebot hergestellt. Doch auch Honig und

Fleischwaren vom Wollschwein (Mangalica-Schwein) sind

Premiumprodukte, die an Gourmets im Ausland verkauft werden.



Bei den Produkten setzt das Land der Magyaren, wie sich die Ungarn

selbst nennen, vermehrt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Dies wird

durch Programme des Landwirtschaftsministeriums gezielt unterstützt.

"Wir möchten eine sichere, nachhaltige und planbare Erzeugung von

landwirtschaftlichen Erzeugnissen fördern und unseren Landwirten

helfen, ihre Spezialitäten zu vermarkten, die ohne den Einsatz von

GVO entstanden sind. Wir setzen uns für den Schutz der

Herkunftsbezeichnungen, Rückverfolgbarkeit und Regionalität ein. Und

was noch wichtig ist: In Ungarn setzen wir in vielen Fällen noch

strengere Vorschriften als die in der EU geforderten um", betont Dr.

Sándor Fazekas, Landwirtschaftsminister Ungarns.



Besonderen Wert legen die Ungarn auf den Verzicht von Gentechnik

in der Landwirtschaft. Es werden keine gentechnisch veränderten

Organismen (GVO) angebaut. Der GVO-Verzicht ist zudem seit 2011 im

Grundgesetz Ungarns festgeschrieben.



Bei Wein wird auf Tradition, Regionalität und Qualität gesetzt.

Die Produktion von Wein hat eine lange Tradition in Ungarn. Das Land

verfügt auf seinen 93.030 Quadratkilometern Fläche über stolze 22

Weinanbauregionen. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind die

Weinregionen um Tokaj und Eger im Norden, Villány-Siklós und

Szekszárd im Süden sowie der Balaton, Somló und Sopron im Westen.

Eine neue Generation von Winzern hat sich zum Ziel gesetzt,

qualitativ hochwertige Weine mit besonderer Note zu produzieren und

zu vermarkten. Bei der Produktion werden vermehrt traditionelle

einheimische Sorten genutzt, wie zum Beispiel Furmint oder Hárslevelu

(übersetzt so viel wie "Lindenblättrige").



Deutschland ist wichtigster Handelspartner



Nach wie vor ist Deutschland im Bereich der Agrar- und

Lebensmittelwirtschaft für Ungarn der wichtigste Exportmarkt. Im Jahr

2015 wurden Waren im Wert von rund 1,22 Milliarden Euro in die

Bundesrepublik Deutschland exportiert. Bezogen auf den gesamten

ungarischen Export von Agrar- und Lebensmittelprodukten ist das ein

Anteil von 15,5 Prozent (Gesamtexport: knapp acht Milliarden Euro).

Der Handel hat sich positiv entwickelt - verglichen mit dem Vorjahr

konnte ein Zugewinn von knapp acht Prozent verzeichnet werden. Das

ungarische Ministerium für Landwirtschaft prognostiziert, dass im

Jahr 2016 der Export nach Deutschland die Rekordmarke von 1,3

Milliarden Euro erreichen wird.



Umgekehrt importierte Ungarn 2015 deutsche Waren im Wert von 976

Millionen Euro, ein Plus von knapp zwei Prozent. Damit ist

Deutschland auch beim Import der wichtigste Partner. Seit dem

Eintritt in die Europäische Union im Jahr 2004 steigerte sich der

Handel mit Deutschland kontinuierlich. Seit 2010 übersteigen die

Exportzahlen den Import konstant.



Die Internationale Grüne Woche findet vom 20. bis zum 29. Januar

2017 auf dem Messegelände von Berlin statt. Mehr als 1.600 Aussteller

aus rund 65 Ländern präsentieren sich auf der weltgrößten Messe für

Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Erwartet werden 400.000

Fach- und Privatbesucher.



