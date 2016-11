"Quizduell": Erfolgreiche Bilanz der interaktiven Live-Show mit Jörg Pilawa

Durchschnittlich 2,47 Millionen Zuschauer sahen die aktuelle Staffel

(ots) - Die letzte Folge der aktuellen "Quizduell"-Staffel

erreichte gestern 2,59 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von

13,0 % entspricht. Mit durchschnittlich 2,47 Millionen Zuschauern und

einem Marktanteil von 12,7 % fällt die Quotenbilanz der 41 Ausgaben

"Quizduell" mit Jörg Pilawa außerordentlich positiv aus. Die größte

Reichweite mit 3,51 Millionen Zuschauern und den höchsten Marktanteil

von 17,3 % erzielte die Sendung am 31. Oktober 2016.



In puncto Interaktivität ist das "Quizduell" einsame Spitze im

deutschen Fernsehen: Über zwei Millionen User haben die "Quizduell im

Ersten"-App heruntergeladen, durchschnittlich fast 100.000 User

spielten pro Sendung aktiv mit.



Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Hinter uns

liegt die bislang erfolgreichste Staffel 'Quizduell'. Steigende

Zuschauerzahlen und konstant hohe Nutzerzahlen in der App - wir sind

bei der Verknüpfung von linearem Fernsehen und der Online-Welt auf

dem richtigen Weg!"



Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in

Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für

Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).







