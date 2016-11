Jetzt mit speziellen Lampen den Herbstdepressionen trotzen

lampen-line.de

(firmenpresse) - Es wurde nicht nur einmal wissenschaftlich belegt, dass der graue November auf die Stimmung drückt. Die Wahrscheinlichkeit, dass depressive Verstimmungen auftreten, ist in diesem Monat am höchsten. Daran ist auch der Lichtmangel nicht unschuldig. Früher wurde oftmals empfohlen, in Herbst und Winter ins Solarium zu gehen. Heute haben sich die Hersteller von Lampen Gedanken gemacht und sogenannte Tageslichtlampen entwickelt. Diese sollen den Mangel an Tageslicht auf künstliche Weise ausgleichen. Auf lampen-line.de werden verschiedene Ausführungen dieser speziellen Leuchten vorgestellt.



Wenn keine Zeit für einen Spaziergang bleibt



Die Sonne scheint immer, selbst wenn sie hinter dicken Wolken verborgen ist. Ein Spaziergang würde daher den Hormonhaushalt, der für die Herbstdepressionen verantwortlich ist, auch bei bedecktem Himmel wieder ins Lot bringen. Die Realität sieht allerdings anders aus. Viele verlassen bei Dunkelheit das Haus und kehren erst nach Einbruch der Dunkelheit wieder von der Arbeit zurück. Sie verbringen oft nur ein paar Minuten im Freien. Die Marke Bioledex® hat sich der Entwicklung von innovativen und darüber hinaus umweltverträglichen LED-Produkten verschrieben. Mit einem angenehm geringen Verbrauch erleuchten sie Räume taghell und schaffen somit Wohlfühlatmosphäre für Körper und Seele. Ihr warmweißes Licht kommt im privaten und beruflichen Bereich gleichermaßen gut an.



Leuchten für Innen und Außen



Die auf dem Portal lampen-line.de gezeigten Leuchten von Bioledex® eignen sich für Innen und Außen. Beliebt sind die Modelle aus der Serie „ASTIR“. Sie sind als Beleuchtungssysteme für große Räume oder Flächen und als LED-Fluter erhältlich. Sogar in Feuchträumen können sie aufgestellt werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lampen-line.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Onlineshop lampen-line.de kann auf über 20 Jahre Erfahrung im Segment Beleuchtung verweisen. Das umfangreiche Sortiment umfasst neben aktuellen Angeboten stets ein großes Kontingent zu Top-Preisen. Außerdem findet sich auf der Seite eine Rubrik mit Geschenkideen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

lampen-line.de

Datum: 30.11.2016 - 14:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1430898

Anzahl Zeichen: 1796

Kontakt-Informationen:

Firma: lampen-line.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung